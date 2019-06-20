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20 червня 2019, четвер, 06:00 29 Карта
Життя 2019-06-20T07:15:01+03:00
Українські Новини
Спека посилиться, а потім різко похолоднішає: синоптик дала прогноз до кінця тижня

Спека посилиться, а потім різко похолоднішає: синоптик дала прогноз до кінця тижня

Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

20 червня спека продовжиться, а особливо постраждають від неї східні області та південна частина, де дощів або дуже мало, або їх давно не було.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Там (на сході, - ред.) очікується +33...+35 градусів. Також в цю гарячу зону потрапляє і Дніпропетровська область", - повідомила синоптик.

При цьому, на решті території України очікується спека до +29...+33 градуси.

За словами Діденко, в четвер на заході, півночі, Одеській області та вздовж Дніпра пройдуть локальні дощі з грозами.

У Києві 20-го червня очікується спека +30...+32 градуси, є ймовірність короткочасного дощу з грозою. Температура води в Дніпрі становить 25-26 градусів.

"До кінця тижня спека навіть посилиться в Україні, тільки 22-го червня у західних областях посвіжішає. Грозові дощі найбільш вірогідні у західних областях", - повідомила Діденко.

За її словами, з 25-26 червня поступово спека послабшає в більшості областей України.

Карта: Наталя Діденко/FacebookКарта: Наталя Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, по Україні утримається 32-градусна спека і посуха у четвер.

Також цього тижня в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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