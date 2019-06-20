Спека посилиться, а потім різко похолоднішає: синоптик дала прогноз до кінця тижня

20 червня спека продовжиться, а особливо постраждають від неї східні області та південна частина, де дощів або дуже мало, або їх давно не було.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Там (на сході, - ред.) очікується +33...+35 градусів. Також в цю гарячу зону потрапляє і Дніпропетровська область", - повідомила синоптик.

При цьому, на решті території України очікується спека до +29...+33 градуси.

За словами Діденко, в четвер на заході, півночі, Одеській області та вздовж Дніпра пройдуть локальні дощі з грозами.

У Києві 20-го червня очікується спека +30...+32 градуси, є ймовірність короткочасного дощу з грозою. Температура води в Дніпрі становить 25-26 градусів.

"До кінця тижня спека навіть посилиться в Україні, тільки 22-го червня у західних областях посвіжішає. Грозові дощі найбільш вірогідні у західних областях", - повідомила Діденко.

За її словами, з 25-26 червня поступово спека послабшає в більшості областей України.

Карта: Наталя Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, по Україні утримається 32-градусна спека і посуха у четвер.

Також цього тижня в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.