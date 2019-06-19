подписаться на рассылку
26.15 26.5
29.05 29.75
˟
19 июня 2019, среда, 13:27 630 Карта
Жизнь 2019-06-19T13:28:40+03:00
Українські Новини
По Украине удержится 32-градусная жара и засуха в четверг

По Украине удержится 32-градусная жара и засуха в четверг

Лето. Фото: pixabay
Лето. Фото: pixabay

В то время, как объявлена чрезвычная пожарная опасность, 20 июня в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градус, днем +30…+32 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +25…+32 градуса.

В Карпатах местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью +11…+16 градусов, днем +17…+22 градуса.

В Моршине местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью +14…+16 градусов, днем +24…+26 градусов.

В Трускавце местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью +13…+15 градусов, днем +23…+25 градусов.

В Сваляве местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью +15…+17 градусов, днем +27…+29 градусов.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+21 градус, днем +27…+33 градуса.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +27…+35 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +26…+34 градуса.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, днем +29…+35 градусов.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, днем +28…+33 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +19…+21 градус, днем +29…+31 градус.

19 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23...+27 градусов; в Днепре возле Киева +25 градусов.

Карта: УкргидрометцентрКарта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, Украина попала в зону мощного антициклона.

Тем временем грозы и ливни с 30-градусной жарой накроют Украину посреди рабочей недели.

Больше новостей о: Прогноз погоды погода в Украине Аномальная жара

Архив
Новости
Тело Тымчука со смертельным ранением в голову обнаружила его жена 14:06
На место смерти Тымчука выехали глава Нацполиции Князев и начальник киевской полиции Крищенко 14:06
Генеральный директор DCH Steel Виталий Баш возглавит также ДМЗ 13:41
Гройсман подписал постановление, которое сохраняет низкие тарифы для населения в новом рынке электроэнергии, – СМИ 13:36
"Голос" пробился в тройку рейтинга партий, а "Слуга народа" ухудшила позиции 13:34
больше новостей
Синоптик рассказала, когда предварительно ослабнет жара в Украине 06:00 Карта
После праздничных выходных НБУ понизил курс гривны 06:00
Павел Тихонов. Фото: facebook.com
На Донбассе погиб командир разведчиков Павел Тихонов 12:30
Журналист Кипиани призывает "людей в погонах" подкинуть Медведчуку пакетик с наркотиками, как это сделали русские спецслужбы в деле репортера Голунова 12:19
В сети бурно обсуждают видео, где женщина и полицейские подрались на Бессарабке 10:43
больше новостей
Портнова восстановили в должности профессора Киевского университета Шевченко 11:20
Верующие УПЦ из Тернопольской области обратились к Президенту Украины с просьбой защитить их от произвола местной власти 09:39
ЛГБТ-сообщество поддержало позицию Зеленского и пригласило его на Марш Равенства 21:04
Президент Владимир Зеленский на передовой. Фото: president.gov.ua
Минобороны опровергло свое же сообщение о призыве Зеленского на военную службу 07:00 Документ
Зеленский намерен разработать свой проект судебной реформы, - Богдан 14:46
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok