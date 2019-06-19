Тіло Тимчука зі смертельним пораненням в голову виявила його дружина

Тіло депутата Верховної Ради Дмитра Тимчука (фракція "Народний фронт"), який сьогодні, 19 червня, застрелився з нагородного пістолета, виявила його дружина.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Його виявила дружина", - сказав він.

Зі слів співрозмовника агентства, тіло було виявлено у квартирі в Дніпровському районі Києва близько 11:00.

Тимчук смертельно поранив себе в голову з пістолета.

На місці події працюють правоохоронці.

Як повідомляли Українські Новини, на місце смерті Тимчука виїхали глава Нацполіціі Князєв і начальник київської поліції Крищенко.

Також у минулому році колишній президент Петро Порошенко, МВС, СБУ та Міноборони роздали 966 нагородних "стволів", 219 з яких отримали цивільні.

Крім того, у вересні 2018 екс-прем'єр-міністр України Віталій Масол помер на 90-му році життя.