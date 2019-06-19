підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.05 29.75
˟
19 червня 2019, середа, 14:06 48
Події 2019-06-19T14:22:33+03:00
Українські Новини
Тіло Тимчука зі смертельним пораненням в голову виявила його дружина

Тіло Тимчука зі смертельним пораненням в голову виявила його дружина

Дмитро Тимчук. Фото: Дмитро Тимчук/Facebook
Дмитро Тимчук. Фото: Дмитро Тимчук/Facebook

Тіло депутата Верховної Ради Дмитра Тимчука (фракція "Народний фронт"), який сьогодні, 19 червня, застрелився з нагородного пістолета, виявила його дружина.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Його виявила дружина", - сказав він.

Зі слів співрозмовника агентства, тіло було виявлено у квартирі в Дніпровському районі Києва близько 11:00.

Тимчук смертельно поранив себе в голову з пістолета.

На місці події працюють правоохоронці.

Як повідомляли Українські Новини, на місце смерті Тимчука виїхали глава Нацполіціі Князєв і начальник київської поліції Крищенко. 

Також у минулому році колишній президент Петро Порошенко, МВС, СБУ та Міноборони роздали 966 нагородних "стволів", 219 з яких отримали цивільні.

Крім того, у вересні 2018 екс-прем'єр-міністр України Віталій Масол помер на 90-му році життя.

Більше новин про: Смерть Народний фронт Дмитро Тимчук загибель

Архів
Новини
Кабмін збільшив суму на аудит "Укроборонпрому" 14:34
Смерть Тимчука розслідують як вбивство 14:29
Microsoft нагородила Infopulse Ukraine за IT-проект для фармкомпанії "Дарниця" 14:22
Тіло Тимчука зі смертельним пораненням в голову виявила його дружина 14:06
Генеральний директор DCH Steel Віталій Баш очолить також ДМЗ 13:41
більше новин
Харківський аеропорт Ярославського відкрив повідомлення з польським Краковом 17:41
Разумков розповів, коли будуть сидіти чиновники 17:24
Власник "Софт Оіл": Податкова міліція Дніпропетровської області викрала директора компанії 12:49
Новий законопроект "Про концесії" буде анульований, - депутати 11:07
Віруючі УПЦ з Тернопільської області звернулися до Президента України з проханням захистити їх від свавілля місцевої влади 09:39
більше новин
Представник Зеленського в Раді Стефанчук вважає ефективною американську модель Верховного суду, де діє тільки 9 суддів 11:08
Портнова відновили на посаді професора Київського університету Шевченка 11:35
Зеленський розповів, що скаже Путіну при першій зустрічі 07:33
Даша Лук'яненко. Фото: Нацполиция
В Одеській області п'ятий день шукають 11-річну дівчинку 19:09
ЛГБТ-спільнота підтримала позицію Зеленського і запросила його на Марш Рівності 21:04
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok