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19 июня 2019, среда, 13:27 1324 Карта
Жизнь 2019-06-19T19:42:33+03:00
Українські Новини
По Украине удержится 32-градусная жара и засуха в четверг

По Украине удержится 32-градусная жара и засуха в четверг

Лето. Фото: pixabay
Лето. Фото: pixabay

В то время, как объявлена чрезвычайная пожарная опасность, 20 июня в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градус, днем +30…+32 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +25…+32 градуса.

В Карпатах местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью +11…+16 градусов, днем +17…+22 градуса.

В Моршине местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью +14…+16 градусов, днем +24…+26 градусов.

В Трускавце местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью +13…+15 градусов, днем +23…+25 градусов.

В Сваляве местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью +15…+17 градусов, днем +27…+29 градусов.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+21 градус, днем +27…+33 градуса.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +27…+35 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +26…+34 градуса.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, днем +29…+35 градусов.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, днем +28…+33 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +19…+21 градус, днем +29…+31 градус.

19 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23...+27 градусов; в Днепре возле Киева +25 градусов.

Карта: УкргидрометцентрКарта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, Украина попала в зону мощного антициклона.

Тем временем грозы и ливни с 30-градусной жарой накроют Украину посреди рабочей недели.

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