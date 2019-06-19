По Украине удержится 32-градусная жара и засуха в четверг

В то время, как объявлена чрезвычайная пожарная опасность, 20 июня в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градус, днем +30…+32 градуса.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах град, шквалы 15-20 м\/с, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +25…+32 градуса.\r\nВ Карпатах местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью +11…+16 градусов, днем +17…+22 градуса.\r\nВ Моршине местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью +14…+16 градусов, днем +24…+26 градусов.\r\nВ Трускавце местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью +13…+15 градусов, днем +23…+25 градусов.\r\nВ Сваляве местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью +15…+17 градусов, днем +27…+29 градусов.\r\nНа севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+21 градус, днем +27…+33 градуса.\r\nВ центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +27…+35 градусов.\r\nНа востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +26…+34 градуса.\r\nНа юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, днем +29…+35 градусов.\r\nВ Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, днем +28…+33 градуса.\r\nВ Ялте без осадков. Температура ночью +19…+21 градус, днем +29…+31 градус.\r\n19 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23...+27 градусов; в Днепре возле Киева +25 градусов.\r\nКарта: Укргидрометцентр\r\nКак сообщали Українські Новини, Украина попала в зону мощного антициклона.\r\nТем временем грозы и ливни с 30-градусной жарой накроют Украину посреди рабочей недели.