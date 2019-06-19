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19 июня 2019, среда, 11:08 120
Политика 2019-06-19T11:08:45+03:00
Українські Новини
ГБР открыло пятое дело против Порошенко в связи с формированием коалиции в Раде, - Портнов

ГБР открыло пятое дело против Порошенко в связи с формированием коалиции в Раде, - Портнов

Бывший заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов  заявляет, что Госбюро расследований открыло пятое уголовное производство в отношении экс-Президента Петра Порошенко, а также спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможной фальсификацией документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и возможным незаконным назначением Кабинета Министров.

Об этом он сообщил в Telegram-канале, передают Українськi Новини.

В заявлении о преступлении Портнов просил начать расследование по статьям 109 (захват власти), 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Заявление в ГБР Портнов подавал 12 июня.

Как сообщали Українськi Новини, Парубий пообещал предоставить информацию о коалиции в Раде, но так ничего и не передал.

Как сообщалось, юрист Андрей Портнов зарегистрировал в ГБР уже четвертое заявление на Петра Порошенко, в котором он обвинил экс-президента в попытке узурпировать судебную власть. После чего ГБР начало расследование по его заявлениям. 

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