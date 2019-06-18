З явкою на дострокові вибори в Раду можуть бути проблеми, - голова ЦВК

З явкою на дострокових виборах у Верховну Раду можуть бути проблеми через літній сезон.\r\nПро це голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук розповіла в інтерв'ю "ВВС-Україна".\r\n"Ми думаємо, це може бути проблемою. Адже йдеться не тільки про сезон відпусток, коли людина може дуже просто змінити своє місце голосування, але і про період, коли деякі українці їдуть заробляти гроші за кордон. А в голосуванні за кордоном є окремі труднощі", - сказала вона.\r\nСліпачук також зазначила, що українські консульські та дипломатичні установи мають обмежені можливості в організації виборів.\r\n"Середина літа не є часом для легкого проведення виборів. Я вважаю, що будуть проблеми, пов'язані з планами людей на літо", - сказала вона.\r\nЯк повідомляли Українські Ноивини, Конституційний Суд почав розгляд конституційності указу Президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.\r\nАндрій Парубій передав в КС підтвердження наявності коаліції у Раді до виходу з неї НФ\r\nПредставник Президента Володимира Зеленського в Конституційному Суді Федір Веніславський заявив, що немає жодних підстав для визнання указу про розпуск Верховної Ради неконституційним.