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18 червня 2019, вівторок, 23:59 5
Вибори 2019-06-19T00:06:40+03:00
Українські Новини
З явкою на дострокові вибори в Раду можуть бути проблеми, - голова ЦВК

З явкою на дострокові вибори в Раду можуть бути проблеми, - голова ЦВК

З явкою на дострокових виборах у Верховну Раду можуть бути проблеми через літній сезон.

Про це голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук розповіла в інтерв'ю "ВВС-Україна".

"Ми думаємо, це може бути проблемою. Адже йдеться не тільки про сезон відпусток, коли людина може дуже просто змінити своє місце голосування, але і про період, коли деякі українці їдуть заробляти гроші за кордон. А в голосуванні за кордоном є окремі труднощі", - сказала вона.

Сліпачук також зазначила, що українські консульські та дипломатичні установи мають обмежені можливості в організації виборів.

"Середина літа не є часом для легкого проведення виборів. Я вважаю, що будуть проблеми, пов'язані з планами людей на літо", - сказала вона.

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