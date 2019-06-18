Зеленский обсудил с лидерами немецких партий санкции против России и альтернативную энергетику

Президент Владимир Зеленский во время официального визита в Германию обсудил с сопредседателем партии "Союз 90\/Зеленые" Робертом Хабеком и партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр вопросы оккупированных территорий, возвращения пленных украинских моряков, выдачи российских паспортов на временно оккупированной части Донбасса и расширение санкций против России.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.\r\nЗеленский поблагодарил лидеров партий за четкую проукраинскую позицию относительно аннексии Крыма и оккупации Донбасса.\r\nКроме того, Президент заверил немецких политиков в проведении реформ, которые обеспечат верховенство права и справедливое правосудие, а также улучшение инвестиционного климата.\r\nТакже они обсудили развитие альтернативной энергетики и проекты, которые планируется реализовать с привлечением иностранных партнеров.\r\nК тому же Президент пояснил, какие шаги он осуществит для достижения экономического роста в Украине.\r\nОн отметил важность привлечения немецкого бизнеса в Украину и подчеркнул, что лично будет контролировать этот процесс.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский во время встречи в Берлине обсудил с Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером возможность функционирования "нормандского формата".\r\nСегодня, 18 июня, Президент Украины Владимир Зеленский, после поездки во Францию, посетил с официальным визитом Германию.