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18 июня 2019, вторник, 21:23 27
Внешняя политика 2019-06-18T22:03:23+03:00
Українські Новини
Зеленский обсудил с лидерами немецких партий санкции против России и альтернативную энергетику

Зеленский обсудил с лидерами немецких партий санкции против России и альтернативную энергетику

Президент Владимир Зеленский во время официального визита в Германию обсудил с сопредседателем партии "Союз 90/Зеленые" Робертом Хабеком и партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр вопросы оккупированных территорий, возвращения пленных украинских моряков, выдачи российских паспортов на временно оккупированной части Донбасса и расширение санкций против России.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Зеленский поблагодарил лидеров партий за четкую проукраинскую позицию относительно аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

Кроме того, Президент заверил немецких политиков в проведении реформ, которые обеспечат верховенство права и справедливое правосудие, а также улучшение инвестиционного климата.

Также они обсудили развитие альтернативной энергетики и проекты, которые планируется реализовать с привлечением иностранных партнеров.

К тому же Президент пояснил, какие шаги он осуществит для достижения экономического роста в Украине.

Он отметил важность привлечения немецкого бизнеса в Украину и подчеркнул, что лично будет контролировать этот процесс.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский во время встречи в Берлине обсудил с Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером возможность функционирования "нормандского формата".

Сегодня, 18 июня, Президент Украины Владимир Зеленский, после поездки во Францию, посетил с официальным визитом Германию.

Больше новостей о: Санкции против России Германия Христианско-Демократический Союз экономика Украины Владимир Зеленский Союз 90/Зеленые

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