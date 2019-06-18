"Биопарк" с редкими дикими животными масштабно полыхал в Одессе

В то время, как в ГосЧС предупредили о чрезвычайно высокой вероятности пожаров по Украине, в

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) Одесской области, передают Українські Новини.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 15:45.

"Биопарк".

По прибытию на место вызова спасатели установили, что произошло возгорание крыши одноэтажного нежилого здания. Спасатели локализовали пожар в 16:01 и в 16:18 его ликвидировали на площади 50 кв. м.

Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались 4 единицы пожарно-спасательной техники и 18 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.

Как сообщает "Пушкинская" со ссылкой на директора "Биопарка" Дмитрия Александрова, в одном из вольеров, который был на реконструкции, перекладывали крышу, и подрядная организация, видимо, допустила ошибку. Сейчас причины возгорания выясняют.

По его словам, сгорело метров 20 рубероида, посетителей эвакуировали с территории. Сейчас парк работает в обычном режиме, на несколько часов его закрывали, чтобы убедиться, что опасности нет.

Согласно информации на сайте "Биопарка", в нем содержится редкий бенгальский белый тигр, полярный волк, кенгуру Валлаби, африканский лев, амурский тигр и множество других видов животных.

Как сообщали Українські Новини, в Днепропетровской области случился крупный лесной пожар.

Кроме того, ГосЧС локализировала пожар на птицефабрике "Ясенсвит" в Василькове Киевской области.