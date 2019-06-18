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18 июня 2019, вторник, 18:10 40
Экономика 2019-06-18T18:12:41+03:00
Українські Новини
"Интерпайп" обеспокоен неопределенностью цен на рынке электроэнергии

"Интерпайп" обеспокоен неопределенностью цен на рынке электроэнергии

Трубно-колесный холдинг "Интерпайп" (Днипро) обеспокоен неопределенностью цен для промышленных потребителей на рынке электроэнергии.

Об этом на пресс-конференции сказал директор по экономике и финансам "Интерпайпа" Денис Морозов, передают Українськi Новини.

"Я опасаюсь, что на рынке, где есть два поставщика, будет не "Роттердам плюс", а "Роттердам плюс, плюс, плюс". Конечно, мы переживаем, опасаемся и ожидаем определенного разумного решения, как эту проблему отложить или в конце концов ввести некоторые разумные ограничения", - сказал он.

Также Морозов сказал, что сомневается в эффективности работы биржевого рынка при наличии нескольких игроков и высокой концентрации.

Как сообщали Українськi Новини, Союз украинских предпринимателей просит комитет Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности поддержать перенос внедрения нового рынка электроэнергии на 1 год до 1 июля 2020.

Президент Владимир Зеленский предлагает Раде отсрочить внедрение нового рынка электроэнергии на 1 год до 1 июля 2020 года.

Также Зеленский хочет предложить Раде отменить формулу "Роттердам+" и заменить ее на "Роттердам-".

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