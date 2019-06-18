Экс-глава Верховного суда Маляренко о судебной реформе команды Зеленского: Верховный суд нормального государства, это 20, максимум 30 судей

Бывший глава Верховного суда Василий Маляренко считает, что Конституционный и Верховный суд нужно объединить в единую структуру.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Когда-то мудрый украинец, который живет в Америке, когда ему сказали, что Верховный суд это 75 душ, он ответил, что это уже не суд, а какая-то конференция. А я скажу, что 200 с чем-то (судей) это уже не суд, а какой-то "курултай" или что-то похожее. Это абсолютно ложная позиция, тем более, что Верховный суд в Украине находится в четырех разных концах Киева. Это не типичный Верховный суд любой нормальной страны. Верховный суд нормального государства, это 20, максимум 30 душ", - сказал он.

Маляренко считает в данном контексте эффективной американскую модель Верховного суда, где действует 9 судей, а также выступает за объединение Верховного и Конституционного судов в одну структуру.



"Американская модель (Верховного суда) прекрасна. Что я вам скажу. Нужно говорить вот о чем. В Украине существует Конституционный суд, и он фактически политический. Он формируется политическими силами. Было бы разумным, если бы Конституционный и Верховный суд были одной структурой. Я это предлагал еще в 93-94 годах, но тогда были мудрецы, которые выступали против этого. Эти два суды должны быть одной структурой с двумя палатами - одна конституционная, вторая - общесудебная. Дальше - высшие суды были правильной позицией, они должны быть кассационными инстанциями", - подчеркнул экс-глава Верховного суда.

Как сообщали Українські Новини, представитель Зеленского в Раде Стефанчук считает эффективной американскую модель Верховного суда, где действует только 9 судей.

Стефанчук оценивает судебную реформу бывшего Президента Петра Порошенко на три с минусом.

Бывший судья Конституционного Суда Виктор Шишкин считает, что в судебной реформе необходимо вернутся к статус-кво, на исходные позиции Конституции 2016 года.