Экс-судья КС Шишкин о судебной реформе команды Зеленского: реформу нужно обнулить изменениями в Конституцию 2016

Экс-судья КС Шишкин о судебной реформе команды Зеленского: реформу нужно обнулить изменениями в Конституцию 20

Бывший судья Конституционного Суда Виктор Шишкин считает, что в судебной реформе необходимо вернутся к статус-кво, на исходные позиции Конституции 2016 года.

Об этом он сказал в комментарии Українським Новинам.

"Какие недостатки нужно устранить в судебной реформе? Вернутся к статус-кво 2016 года, к этим идиотским изменениям в Конституцию, которые были приняты. То есть, нужно фактически вернуться на исходные позиции 2016 года. Что изменить? Доработать организационную структуру суда, потому что то, что натворил Филатов и иже с ним - это идиотизм. Самое главное, что не было сделано - порядок добора кадров и назначение судей на должности, потому что тут большая проблема. Но не кулуарно, как это делалось в 2016-2017 годах, а профессионально, вдумчиво и скрупулезно. Это же не сабельная атака", - уверен Шишкин.

По его словам, реализовывать судебную должен парламент, а президент может принимать участие только путем внесения законопроектов.

Комментируя инициативы новой власти Шишкин подчеркнул, что сомневается в ее юридической подкованности.

"Исходя из того, как они сегодня готовят юридические акты, то его (Зеленсокго) команда у меня вызывает огромное сомнение в их профессионализме и подготовленности", - подчеркнул он.

Как сообщали Українські Новини, Шишкин выступает за введение в Украине института мировых судей и считает его эффективным элементом местного самоуправления.

Зеленский отменил назначение Порошенко двух членов ВСП и назначил новую комиссию для отбора кандидатов.

Бывший глава Конституционного суда Иван Домбровский считает, что в реформировании судебной системы должна принимать участие только профессиональная общественность.