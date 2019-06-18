"Слуга народа" лидирует в рейтингах, а "Голос" Вакарчука проходит в парламент

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2% для выборки 2000 респондентов. Фото: prm.ua

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2% для выборки 2000 респондентов. Фото: prm.ua

47,5% респондентов, опрошенных Украинским институтом социологических исследований им. Александра Яременко и центром "Социальный мониторинг", которые будут голосовать и определились с выбором, готовы поддержать партию "Слуга народа", 11% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,7% - "Всеукраинское Объединение "Батьківщина", 8,3% - "Европейскую солидарность", 5,3% - "Голос" Святослава Вакарчука на выборах Верховной Рады.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.

5%-й барьер преодолевают 5 партий среди тех опрошенных, кто будет голосовать и определился с выбором.

3,9% выразили желание поддержать партию "Сила и честь", 2,9% - "Гражданскую позицию", 2,5% - Радикальную партию Олега Ляшко.

За "Объединение "Самопомощь" готовы проголосовать 2,2% респондентов, за "Оппозиционный блок - партия мира и развития" - 1,7%, за "Всеукраинское объединение "Свобода" - 1,5%.

Остальные партии набирают менее 1% голосов.

Согласно опросу, 83,3% готовы принимать участие в голосовании, если оно состоится в ближайшее воскресенье.

Опрос проводился с 8 по 14 июня среди 1 000 совершеннолетних респондентов во всех областях на подконтрольной территории в рамках роллингового исследования.

Роллинговое исследование предусматривает проведение установочного опроса и постоянное (с равными промежутками времени) обновление базы данных опроса путем замены части данных на свежие.

Каждая волна роллинга проводится на одинаковых выборках респондентов, при этом сами респонденты в выборке каждый раз новые.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2% для выборки 2000 респондентов.

Как сообщали Українські Новини, согласно опросу, "Слуга народа" и Платформа Бойко лидируют в рейтингах, Вакарчук выбил Смешко из проходных.

Согласно опросу КМИС, "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа" набирают больше всего голосов на выборах в Раду.