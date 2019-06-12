Экс-глава КС о реформе судов Зе Командой: в реформировании судебной системы должна принимать участие только профессиональная общественность

Бывший глава Конституционного суда Иван Домбровский считает, что в реформировании судебной системы должна принимать участие только профессиональная общественность.\r\nОб этом он заявил в комментарии Українським Новинам.\r\n"Общественность должна быть профессиональной. Должен быть общественный совет (при каждом органе)", - сказал он.\r\nПо мнению Домбровского, для судебной ветви власти можно и нужно снять существующие возрастные ограничения.\r\nОн отметил, что это позволит добавить профессионализма в процесс реформирования судебной отрасли.\r\n"Но, согласно закону установлено ограничение по возрасту, 60 лет. А вот мне 72, и почему я не могу быть в общественном совете, зная судебную систему? Это неправильно", - подытожил юрист.\r\nОн уверен, что судебную реформу должны реализовывать все ветви власти.\r\n"Судебную реформу должны реализовывать все. Начиная от законодательства и завершая судьями. Ну и Президент, поскольку является субъектом законодательной инициативы. Ему никто не запрещает вносить любые законопроекты. Тем более новый президент. Он должен забрасывать Верховную Раду законопроектами", - отметил экс-глава КС.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) заявила, что Общественный совет добропорядочности (ОСД) продолжает работу, но делает это с нарушением процедуры.\r\nСудебная реформа не вернула народу право на справедливый суд.\r\nГлава Государственной судебной администрации (ГСА) Зеновий Холоднюк раскритиковал методы внедрения судебной реформы.\r\nЭксперты считают судебную реформу в Украине такой, что реализована неуспешно.\r\n \r\n