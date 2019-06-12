подписаться на рассылку
26.25 26.6
29.25 30.1
˟
12 июня 2019, среда, 15:30 90
Судебная власть 2019-06-12T16:45:02+03:00
Українські Новини
Экс-глава КС о реформе судов Зе Командой: в реформировании судебной системы должна принимать участие только пр

Экс-глава КС о реформе судов Зе Командой: в реформировании судебной системы должна принимать участие только профессиональная общественность

Бывший глава Конституционного суда Иван Домбровский считает, что в реформировании судебной системы должна принимать участие только профессиональная общественность.

Об этом он заявил в комментарии Українським Новинам.

"Общественность должна быть профессиональной. Должен быть общественный совет (при каждом органе)", - сказал  он.

По мнению Домбровского, для судебной ветви власти можно и нужно снять существующие возрастные ограничения.

Он отметил, что это позволит добавить профессионализма в процесс реформирования судебной отрасли.

"Но, согласно закону установлено ограничение по возрасту, 60 лет. А вот мне 72, и почему я не могу быть в общественном совете, зная судебную систему? Это неправильно", - подытожил юрист.

Он уверен, что судебную реформу должны реализовывать все ветви власти.

"Судебную реформу должны реализовывать все. Начиная от законодательства и завершая судьями. Ну и Президент, поскольку является субъектом законодательной инициативы. Ему никто не запрещает вносить любые законопроекты. Тем более новый президент. Он должен забрасывать Верховную Раду законопроектами", - отметил экс-глава КС.

Как сообщали Українські Новини, ранее Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) заявила, что Общественный совет добропорядочности (ОСД) продолжает работу, но делает это с нарушением процедуры.

Судебная реформа не вернула народу право на справедливый суд.

Глава Государственной судебной администрации (ГСА) Зеновий Холоднюк раскритиковал методы внедрения судебной реформы.

Эксперты считают судебную реформу в Украине такой, что реализована неуспешно.

 

 

Больше новостей о: Судебная реформа Домбровский Владимир Зеленский Общественность

Архив
Новости
Парубий подписал закон, который открывает дорогу для импичмента 17:30
Харьковский аэропорт Ярославского первым в Украине получил сертификат соответствия отраслевым стандартам ЕС 17:26
Супрун посоветовала, как правильно носить высокие каблуки 17:26
"Группы влияния" стремятся получить контроль над ГБР через его директора Трубу, - Варченко 17:20
Зеленский на следующей неделе встретится с Макроном и Меркель 16:51
больше новостей
Сергей Юдин. Фото: ВК
Умер российский генерал Юдин, руководивший боевиками в Луганске 14:32
Пикет под АП.
У нас война - подождет шаурма: Две тысячи человек пикетируют АП из-за заявлений Кучмы по Донбассу 19:37
В зоне ООС в результате обстрелов ранили военного ВСУ 14:15
Украина-Люксембург. Фото: footboom.com.
Украина обыграла Люксембург во Львове: видео гола 08:45
Коломойский потребовал вернуть ему акции Приватбанка, – СМИ 13:40
больше новостей
Спикер Зеленского Мендель не обязана подавать декларацию, - АП 06:00 Документ
№73 в списке партии
Кандидатка в Раду от "Слуги народа" тусовщица Ирина Панченко фотографируется обнаженной 00:17
После открытия рынка электроэнергии тарифы для промышленности снизятся на 10-20%, – прогноз Ukraine Economic Outlook 18:38 Пресс-релиз
Зарплата Ревы в четыре раза превысила его оклад за май 09:15 Документ
Зеленский уволил еще семь СБУшников из-за нарушений во время избирательной компании и контрабанды 15:57
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok