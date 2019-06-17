Спека почне спадати в деяких регіонах з вівторка: синоптик дала прогноз на тиждень

На поточному тижні синоптична ситуація особливо не зміниться, проте в деяких регіонах України аномальна спека почне спадати. Зокрема, на півночі і заході країни.

Про це у своєму блозі повідомила синоптик Наталка Діденко.

"Переважатиме спекотна погода. Проте на півночі та в західній частині можливе незначне послаблення спеки до 27-32 градусів. На півдні та сході України, а також у більшості центральних областей очікується протягом дня +30+35 градусів", - повідомила синоптик.

Також країною знову пройдуть дощі. За словами Діденко, короткочасні грозові дощі можливі місцями на заході, а ближче до середини тижня, 19-20 червня, опади поширяться на північну частину України і Харківщину.

У Києві ж спека протримається на початку тижня, а з вівторка, з 18 червня, в столиці передбачається послаблення спеки до +27...+29 градусів.

Протягом 18-20 червня у Києві місцями пройдуть короткочасні грозові дощі.

"Погода найближчих днів вимагатиме багато води, рятівної тіні, кондиціонерів, капелюшків, призабутих мереживних парасоль, уваги до поводження з вогнем, уваги до малюків, старших людей та тварин, які особливо можуть потерпати від спеки, а також насолоди від справжнього літа із річками, галявинами, метеликами, полуницями та черешнями", - написала Діденко.

Карта: www2.wetter3.de

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Тим часом повітря в Києві стає все небезпечніше через спеку: критичні райони і коли спаде забруднення.