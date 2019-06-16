В ЕС заявили о готовности работать с новыми правительством Молдовы

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоганнес Ган приветствовал мирную передачу власти в Молдове и пообещал новому правительству поддержку ЕС.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии по итогам разговора Иоганнеса Хана с премьером Молдовы Майей Санду, сообщает "Европейская правда".

"Комиссар приветствует мирную передачу власти и те шаги премьер-министра Санду, которые она уже сделала для начала осуществления программы реформ правительства. Он также высоко оценил намерение премьер-министра продвигать самые срочные реформы, в том числе те, которые ранее обсуждались с ЕС", - говорится в сообщении.

Комиссар Хан также подчеркнул готовность Европейского Союза работать с новым молдавским правительством.

"Власти Молдовы сразу получит помощь и поддержку ЕС, как только начнут работу на благо граждан, способствовать верховенству закона и обеспечивать плюрализм мнений в СМИ", - говорится в сообщении Еврокомиссии.

И Хан, и Санду также подтвердили взаимную приверженность укреплению и последовательному осуществлению соглашения об ассоциации Молдовы и ЕС.

14 июня Демпартия Молдавии заявила о том, что отказывается от власти, чтобы страна могла выйти из политического кризиса.

Новое правительство страны признали ключевые государства ЕС, а также Россия.

Напомним, председатель Демократической партии и до недавнего времени "теневой хозяин" Молдовы Влад Плахотнюк срочно покинул страну сразу после объявления об отставке бывшего правительства после блокирования неизвестными зданий госучреждений.

Ранее СНБО Украины провел срочное заседание из-за ситуации в Молдове.