Филарет уже разослал приглашения на "Собор УПЦ КП"

Почетный патриарх Филарет, который отказался от Томоса и собирает собор для восстановления УПЦ КП, уже начал рассылать приглашения епископам.

Копию приглашения, которые Филарет рассылает епископам ПЦУ, опубликовало издание Cerkvarium.

Филарет планирует 20 июня провести во Владимирском соборе Киева т.н. "Поместный Собор УПЦ КП" и пересмотреть решение Поместного Собора УПЦ КП от 15.12.2018, которые открыли путь к объединению разделенных православных в единую Православную Церковь Украины, следствием чего стало получение Томоса об автокефалии и признание со стороны Вселенского патриархата.

Почетный патриарх Филарет остался недоволен этим и решил возродить УПЦ КП, а себя сделать не почетным, а действующим патриархом.

На т.н. "Поместный Собор УПЦ КП" Филарет созывает столичное духовенство, а тех, кто не придет пугает лишить прихода. В ПЦУ уже заявили, что в случае проведения т.н. "Поместного Собора УПЦ КП" все его участники получат соответствующее каноническое и юридическое наказание.

Документ: cеrkvarium.org

Как сообщали Українські Новини, Филарет провел встречу с представителями Вселенского патриархата.

Ранее Епифаний рассказал об унижениях и ультиматумах и со стороны Филарета.