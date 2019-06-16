Филарет уже разослал приглашения на "Собор УПЦ КП"

Почетный патриарх Филарет, который отказался от Томоса и собирает собор для восстановления УПЦ КП, уже начал рассылать приглашения епископам.\r\nКопию приглашения, которые Филарет рассылает епископам ПЦУ, опубликовало издание Cerkvarium.\r\nФиларет планирует 20 июня провести во Владимирском соборе Киева т.н. "Поместный Собор УПЦ КП" и пересмотреть решение Поместного Собора УПЦ КП от 15.12.2018, которые открыли путь к объединению разделенных православных в единую Православную Церковь Украины, следствием чего стало получение Томоса об автокефалии и признание со стороны Вселенского патриархата.\r\nПочетный патриарх Филарет остался недоволен этим и решил возродить УПЦ КП, а себя сделать не почетным, а действующим патриархом.\r\nНа т.н. "Поместный Собор УПЦ КП" Филарет созывает столичное духовенство, а тех, кто не придет пугает лишить прихода. В ПЦУ уже заявили, что в случае проведения т.н. "Поместного Собора УПЦ КП" все его участники получат соответствующее каноническое и юридическое наказание.\r\nДокумент: cеrkvarium.org\r\nКак сообщали Українські Новини, Филарет провел встречу с представителями Вселенского патриархата.\r\nРанее Епифаний рассказал об унижениях и ультиматумах и со стороны Филарета.