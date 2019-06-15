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15 июня 2019, суббота, 14:04 119
Президент 2019-06-15T14:09:23+03:00
Українські Новини
Порошенко находится под госохраной пожизненно, - Управление госохраны

Порошенко находится под госохраной пожизненно, - Управление госохраны

Петр Порошенко. Фото: сайт Президента Украины
Петр Порошенко. Фото: сайт Президента Украины

Управление государственной охраны заявляет, что будет обеспечивать охрану бывшего президента Петра Порошенко пожизненно.

Об этом говорится в ответе Управления государственной охраны на запрос Українських Новин.

"Согласно закону "Об охране органов государственной власти и должностных лиц" Президент Украины после прекращения полномочий обеспечивается государственной охраной пожизненно, если только он не был отстранен с поста в порядке импичмента", - говорится в ответе.

УГО также засекретило информацию о том, на каких автомобилях передвигается Порошенко и сколько у его охраны автомобилей, а также о том, сколько у него охранников.

Как сообщали Українськi Новини, САП начала расследовать возможную причастность Порошенко к корупции в "Центрэнерго".

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможной государственной измены бывшего президента Петра Порошенко и других должностных лиц во время прохода украинскими моряками Керченского пролива, что привело к их захвату Россией.

22 мая начальник управления Госохраны Гелетей написал рапорт на увольнение.

Тем временем Порошенко стал главой "Европейской солидарности".

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