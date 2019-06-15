Порошенко находится под госохраной пожизненно, - Управление госохраны

Управление государственной охраны заявляет, что будет обеспечивать охрану бывшего президента Петра Порошенко пожизненно.\r\nОб этом говорится в ответе Управления государственной охраны на запрос Українських Новин.\r\n"Согласно закону "Об охране органов государственной власти и должностных лиц" Президент Украины после прекращения полномочий обеспечивается государственной охраной пожизненно, если только он не был отстранен с поста в порядке импичмента", - говорится в ответе.\r\nУГО также засекретило информацию о том, на каких автомобилях передвигается Порошенко и сколько у его охраны автомобилей, а также о том, сколько у него охранников.\r\nКак сообщали Українськi Новини, САП начала расследовать возможную причастность Порошенко к корупции в "Центрэнерго".\r\nГосударственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможной государственной измены бывшего президента Петра Порошенко и других должностных лиц во время прохода украинскими моряками Керченского пролива, что привело к их захвату Россией.\r\n22 мая начальник управления Госохраны Гелетей написал рапорт на увольнение.\r\nТем временем Порошенко стал главой "Европейской солидарности".