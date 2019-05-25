САП намерена вызвать Порошенко на допрос

Специализированная антикоррупционная прокуратура, которая начала расследовать возможную причастность бывшего президента Петра Порошенко к коррупции в "Центрэнерго", намерена вызвать его на допрос.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в ведомстве.\r\n"Будет обязательно вызван и допрошен", - сказал собеседник.\r\nСАП планирует допрос Порошенко по делу о его возможной причастности к коррупции в энергогенерирующей компании "Центрэнерго".\r\nДата допроса пока не определена.\r\nПри этом, скорее всего допрос состоится в июне.\r\nКак сообщали Українськi Новини, весной 2015 года в разгар АТО Порошенко купил аккумуляторную компанию Иста-Центр, - Портнов опубликовал документы.\r\nА пока он сообщил, что тогда панамский офшор Порошенко Battery investment Corp вскоре завладел акциями аккумуляторной компании Иста-Центр, которые в дальнейшем у него хватало ума продать гражданину Российской Федерации Виктору Потапову.\r\n