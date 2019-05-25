САП намерена вызвать Порошенко на допрос

Специализированная антикоррупционная прокуратура, которая начала расследовать возможную причастность бывшего президента Петра Порошенко к коррупции в "Центрэнерго", намерена вызвать его на допрос.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в ведомстве.

"Будет обязательно вызван и допрошен", - сказал собеседник.

САП планирует допрос Порошенко по делу о его возможной причастности к коррупции в энергогенерирующей компании "Центрэнерго".

Дата допроса пока не определена.

При этом, скорее всего допрос состоится в июне.

Как сообщали Українськi Новини, весной 2015 года в разгар АТО Порошенко купил аккумуляторную компанию Иста-Центр, - Портнов опубликовал документы.

А пока он сообщил, что тогда панамский офшор Порошенко Battery investment Corp вскоре завладел акциями аккумуляторной компании Иста-Центр, которые в дальнейшем у него хватало ума продать гражданину Российской Федерации Виктору Потапову.