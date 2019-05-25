подписаться на рассылку
26.1 26.5
29 29.65
˟
25 мая 2019, суббота, 09:44 465
Силовые структуры 2019-05-25T09:44:21+03:00
Українські Новини
САП намерена вызвать Порошенко на допрос

САП намерена вызвать Порошенко на допрос

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Специализированная антикоррупционная прокуратура, которая начала расследовать возможную причастность бывшего президента Петра Порошенко к коррупции в "Центрэнерго", намерена вызвать его на допрос.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в ведомстве.

"Будет обязательно вызван и допрошен", - сказал собеседник.

САП планирует допрос Порошенко по делу о его возможной причастности к коррупции в энергогенерирующей компании "Центрэнерго".

Дата допроса пока не определена.

При этом, скорее всего допрос состоится в июне.

Как сообщали Українськi Новини, весной 2015 года в разгар АТО Порошенко купил аккумуляторную компанию Иста-Центр, - Портнов опубликовал документы.

А пока он сообщил, что тогда панамский офшор Порошенко Battery investment Corp вскоре завладел акциями аккумуляторной компании Иста-Центр, которые в дальнейшем у него хватало ума продать гражданину Российской Федерации Виктору Потапову.

 

Больше новостей о: Коррупция Допрос вызов на допрос САП Петр Порошенко ПАО "Центрэнерго"

Архив
Новости
Цех по переделке разрешенного оружия в боевое.
В Запорожье в квартире устроили подпольный цех по переделке оружия в боевое 12:35
Правоохранительные органы заинтересовались нардепом от БПП из Кривого Рога 12:05
Омелян нахамил Зеленскому: прикинь, чувак, ты даже не лифтер 11:44
Раннее старение и повреждение ДНК: Супрун развенчала миф о пользе кислорода 11:17
Чем полезна клубника: как правильно выбрать и есть 10:44
больше новостей
Журналист Смирнов отрицает, что его избила охрана Зеленского, как заявляет Ляшко и некоторые СМИ 13:38
Сегодня День Кирилла и Мефодия: запреты дня и народные приметы 06:00
Кабмин назначил Гончаренко и.о. зампредседателя Госгеологии 13:27
Ресторан Fabius популярен среди молодоженов, так как окружен вековыми соснами. Фото: fabius.com.ua
Потап и Настя Каменских отгуляют свадьбу в ресторане под Киевом 14:07
Сегодня состоится Священный синод Православной церкви Украины 06:00
больше новостей
Андрей Богдан
Совет адвокатов Киева обратился к главе АП Богдану по поводу полномочности органов адвокатского самоуправления в столице 16:50
Журналист Смирнов отрицает, что его избила охрана Зеленского, как заявляет Ляшко и некоторые СМИ 13:38
Ракетные испытания в Одесской области. Скриншот:
Видео дня: захватывающие испытания мощных ракетных систем прошли под Одессой 19:39
НАБУ закрыло дело о незаконном назначении себе премий экс-главой НАПК Корчак 08:16
Сегодня День Кирилла и Мефодия: запреты дня и народные приметы 06:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok