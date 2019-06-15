В Одесской области на взятке задержали заместителя начальника районного военкомата.\r\nОб этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.\r\n"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник наладил механизм получения неправомерной выгоды от призывников за выдачу военного билета о непригодности к прохождению службы якобы по состоянию здоровья. Правоохранители задержали злоумышленника вблизи военкомата во время получения очередной взятки в размере тысячи долларов США", – говорится в сообщении.\r\nСейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.\r\nВзятка. Фото: ssu.gov.ua\r\nКак сообщали Українськi Новини, начальника ГФС в Херсонской области и Крыму поймали на взятке в 20 тыс. гривен.\r\nИнспектор ГФС обещал "не заметить" неоформленных работников за 15 тыс. гривен под Хмельницким\r\nРанее в Сумской области судью задержали по подозрению в получении $4 тыс. взятки.