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15 июня 2019, суббота, 13:53 83
Силовые структуры 2019-06-15T13:53:55+03:00
Українські Новини
Торговал военными билетами: В Одесской области на взятке задержали замначальника военкомата

Торговал военными билетами: В Одесской области на взятке задержали замначальника военкомата

Взятка. Фото: ssu.gov.ua
Взятка. Фото: ssu.gov.ua

В Одесской области на взятке задержали заместителя начальника районного военкомата.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник наладил механизм получения неправомерной выгоды от призывников за выдачу военного билета о непригодности к прохождению службы якобы по состоянию здоровья. Правоохранители задержали злоумышленника вблизи военкомата во время получения очередной взятки в размере тысячи долларов США", – говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.

Взятка. Фото: ssu.gov.uaВзятка. Фото: ssu.gov.ua

Как сообщали Українськi Новини, начальника ГФС в Херсонской области и Крыму поймали на взятке в 20 тыс. гривен.

Инспектор ГФС обещал "не заметить" неоформленных работников за 15 тыс. гривен под Хмельницким

Ранее в Сумской области судью задержали по подозрению в получении $4 тыс. взятки.

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