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15 июня 2019, суббота, 13:28 506
Политика 2019-06-15T13:31:00+03:00
Українські Новини
Хотел Симеона: Порошенко вмешивался в избрание предстоятеля ПЦУ, - Филарет

Хотел Симеона: Порошенко вмешивался в избрание предстоятеля ПЦУ, - Филарет

Филарет и Порошенко. Фото: facebook.com/petroporoshenko
Филарет и Порошенко. Фото: facebook.com/petroporoshenko

Почетный патриарх Филарет, который отказался от Томоса и собирает собор для восстановления УПЦ КП, заявил, что пятый президент Украины Петр Порошенко вмешивался в избрание предстоятеля Православной церкви Украину (ПЦУ), чтобы ее возглавил митрополит Винницкий Симеон.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Главком". 

"Насколько мне известно, он хотел, чтобы предстоятелем был не Епифаний, а митрополит Винницкий Симеон", - рассказал патриарх.

"Когда архиереи голосовали во втором туре фактически за двух кандидатов, то за Епифания проголосовали 36 епископов, а за Симеона - 28. Так кто эти 28? 2 - московских, 13 - с УАПЦ, а 13 архиереев - с Киевского патриархата. Почему эти архиереи голосовали за кандидата из Московского патриархата? Потому что Порошенко провел работу", - добавил он.

Патриарх подтвердил, что перед Объединяющим собором с Епифанием были определенные договоренности относительно двойного управления церковью. Филарет должен был оставаться почетным патриархом и заниматься внутренними делами, а митрополит Епифаний - представлять церковь извне.

"Дело в том, что об этом мы говорили с бывшим президентом в присутствии Епифания еще перед Собором. И президент мне сказал: "Вот вы будете управлять церковью, как и управляете, а Епифаний представлять церковь извне"", - рассказал он.

Филарет также сообщил, что ходили слухи о подкупе епископов, но сам он не был этому свидетелем, поэтому не может утверждать наверняка.

"Я слышал о том, что кому-то из архиереев платили по 20 тыс. долл. Но правда это или нет - я утверждать не могу", - подчеркнул Филарет.

Филарет заявил, что Порошенко прекратил с ним все отношения после того, как закончил ездить по епархиям с Томосом. По его словам, также никто из Администрации тогдашнего президента с тех пор с ним не общался. "Они себя ведут так, будто меня не существует ...", - сказал Филарет.

Напомним, Филарет не признает Томос и хочет возродить Киевский патриархат.

ПЦУ назвал собор Филарета "собранием неопределенной группы неуполномоченных лиц".

Ранее Епифаний рассказал об ультиматумах и унижениях со стороны Филарета.

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