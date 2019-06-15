Не викликають алергію: Супрун зруйнувала популярні міфи про тополиний пух та котів

Летюче насіння тополі - пух - не викликає алергію, цю недугу викликають ряд інших подразників.

Про це на своїй Facebook-сторінці заявила Глава МОЗу Уляна Супрун.

За її словами, вирубка тополь жодним чином не вплине на зменшення кількості людей, які навесні і влітку страждають від проявів алергії.

А найкраще, що можна зробити, це зменшити симптоматику алергії. Також чиновниця порадила боротися з тютюнопалінням, забрудненням повітря зваженими частинками, цвіллю в будинках і бур'янами, та насаджувати більше хвойних дерев.

Справа в тому, що дозрівання семен тополі збігається за часом з цвітінням диких злаків, які і викликають алергію.

"Насправді, тополиний пух не викликає алергію. Він може потрапляти в очі або ніс, але він - лише механічний подразник, а не алерген. А загострення алергії викликає цвітіння диких злаків, як то тимофіївки, яке за часом збігається з дозріванням насіння тополі. Саме пилок злаків розноситься вітром і викликає алергію", - пише Уляна Супрун.

Проте, і. о. міністра охорони здоров'я зазначила, що деякі продукти життєдіяльності тополь все ж здатні викликати алергію. Це - пилок, який виділяють з цвітінням "чоловічі дерева", він розноситься в березні-квітні. А пух летить саме з "жіночих дерев", і трапляється це пізніше.

Однак, за словами Супрун, це також не привід рубати тополі, адже усіх алергенів людям все одно не позбутися.

Супрун повідомила, що алергія - це невиправдана реакція імунної системи на певний подразник. А згідно з деякими дослідженнями, ранній контакт з подразником може захистити людину від розвитку алергії в майбутньому.

"Тобто пилок тополь та інших рослин, яку ми вдихаємо в ранньому дитинстві, захищає нас від алергії в майбутньому. З котиками і генетично обумовленою астмою, до слова, та ж історія - пухнастики зменшують ймовірність розвитку астми у дитини", - стверджує Уляна Супрун.

А розвитку алергії у дитини сприяють такі чинники, як пасивне куріння, цвіль, раннє лікування антибіотиками і забруднене повітря.

Уляна Супрун також дала кілька важливих порад людям, які відчули прояви алергії:

• піти до лікаря і з'ясувати, на що саме і коли розвивається алергія. Лікар пропише препарати, які зможуть зменшити прояви алергії;

• коли в повітрі пилок, на який у вас алергія, треба щільно закривати вікна, вмиватися і промивати ніс, щоб зменшити контакт;

• муніципальні служби повинні знищувати бур'яни, стригти газони і не допускати появи диких злаків і амброзії, а також мити вулиці.

До того ж дерева в місті навпаки допомагають в боротьбі з алергією, тому що очищають забруднене повітря, - каже Супрун.

"Дерева очищують повітря від газів і зважених часток. Найбільш ефективними є змішані насадження різної висоти, що ростуть близько до джерел забруднення, тобто здовж доріг", - відзначає глава МОЗ.

Найкращими деревами для очищення повітря є хвойні дерева, а також дуб і падуб, старі і великі верби, катальпи, платани, липи, клени і не дуже поширені у нас гінкго і гледичія колюча.

"В здоровому місті не рубають тополі заради боротьби з алергіями. У ньому косять газони, садять дерева і чагарники на кожній вулиці", - додала і. о. міністра охорони здоров'я.

Нагадаємо, раніше Супрун рекомендувала заняття спортом навіть під час застуди.

Також міністр порадила бігати не менше п'яти разів на тиждень.

Крім того, Супрун порадила, як правильно носити високі підбори.