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12 июня 2019, среда, 17:26 161
Lifestyle 2019-06-12T17:26:41+03:00
Українські Новини
Супрун посоветовала, как правильно носить высокие каблуки

Супрун посоветовала, как правильно носить высокие каблуки

Цена женской красоты. Фото: pixabay
Цена женской красоты. Фото: pixabay

Важно не только полезно для здоровья сидеть, но и комфортно ходить. Как и раньше, так и сейчас: каблуки - основа делового стиля и атрибут женственности. О том, возможна ли красота без жертв для здоровья, рассказала у себя в Facebook и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Министр обратила внимание, что в Японии подчеркивают важность обуви с каблуками для делового стиля. Однако Супрун подчеркнула, что каблуки можно носить, если приятно и комфортно, обувь имеет хороший супинатор и не давит, то все же не нужно забывать о ряде болезней ног и спины, к которым может привести длительное ношение обуви на каблуках:

  1. Ношение высоких каблуков связано с повышенным риском возникновения наростов, мозолей, боли в мышцах и риском травмироваться. Некоторые из этих травм очень серьезные, например переломы голени, и требуют достаточно длительного лечения и реабилитации.
  2. Высокие каблуки могут изменять механику ходы. Если носить их постоянно, это приводит к увеличению жесткости ахиллова сухожилия и сокращения икроножных мышц. Длительное ношение высоких каблуков может снизить эффективность мышц при ходьбе и увеличивает риски травм.
  3. Хотя, как ни странно, исследователи указывают, что ношение высоких каблуков может укрепить мышцы голеней сначала - в течение 1-3 лет. Ведь мышцы приспосабливаются, чтобы максимально удерживать вертикальное положение. Если же регулярно носить каблуки более четырех лет произойдет ослабление четырех функциональных мышц голени и разбалансировки стопы.
  4. Через значительное давление на коленные суставы, увеличивается риск появления дегенеративных изменений в суставах и появления остеоартроза. Даже если вы носите обувь с высокими, но широкими каблуками - это может вредить коленям.
  5. На высоких каблуках значительно увеличивается давление на стопы. Чем выше каблуки, тем сильнее давление. К примеру, ношение каблуков высотой в 7,5 см повышает давление на переднюю часть стопы на 76%.
  6. Давление на стопы сопровождается болью, появлением мозолей и наростов (как, например, деформация Хаглунда - костное увеличения пяты). Кроме того, это увеличивает риски появления подошвенного фасциита - когда боль и воспаление возникают в толстой полосе ткани - подошвенной фасции, которая проходит по всей нижней части стопы и соединяет пяточную кость с пальцами ног.
  7. Высокие каблуки могут способствовать возникновению боли в спине. Так как, когда женщины носят каблуки, центр тяжести смещается, то для сохранения равновесия хочется или наклонить туловище вперед, или отставить таз назад, или согнуть колени. И даже, когда мозжечок научился держать равновесие и равное положение тела ценой напряжения мышц спины, то это может привести к боли в пояснице.

Кроме того, глава Миндздрава посоветовала удержаться от хождения на каблуках беременнным на последнем триместре женщинам и в целом регулярно выполнять упражнения и разминать стопу.

Напомним, ранее Супрун рекомендовала занятия спортом даже во время простуды.

Также министр посоветовала бегать не меньше пяти раз в неделю.

Больше новостей о: Здоровье Женщины Министр здравоохранения Обувь Красота угроза здоровью Ульяна Супрун Каблуки

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