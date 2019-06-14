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14 июня 2019, пятница, 18:59 89
Происшествия 2019-06-14T19:06:05+03:00
Українські Новини
Пожилой мужчина, две женщины и ребенок попали под мощный обстрел в своем доме под Донецком

Пожилой мужчина, две женщины и ребенок попали под мощный обстрел в своем доме под Донецком

Место обстрела в Марьинке.
Место обстрела в Марьинке.

Трое взрослых и ребенок госпитализированы из-за минометного обстрела Марьинки в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

Минометный обстрел начался около 5:00.

Утром в дежурную часть Марьинского отделения полиции поступило сообщение о том, что в результате обстрела жилых кварталов Марьинки повреждены частные дома и есть раненые среди гражданского населения.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство полиции.

Правоохранители задокументировали повреждения трех жилых домов по улице Шевченко и Героев Чернобыля.

По улице Шевченко в доме проживает большая семья с 7 человек, 4 из них получили ранения различной степени тяжести.

86-летнего дедушку, 57-летнюю и 30-летнюю женщин, а также 9-летнего ребенка госпитализировали в больницу.

В тяжелом состоянии находится дедушка.

Ребенок получил легкую контузию.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

По факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 (террористический акт).

Место обстрела в Марьенке.Место обстрела в Марьинке.

Как сообщали Українськi Новини, украинский военный получил боевую травму под вражескими обстрелами. Также боевики ранили украинского военного и 28 раз обстреляли позиции ВСУ.

Тем временем Генштаб заявил, что не было команды не стрелять в ответ на обстрелы боевиков на Донбассе.

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