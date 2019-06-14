Пожилой мужчина, две женщины и ребенок попали под мощный обстрел в своем доме под Донецком

Трое взрослых и ребенок госпитализированы из-за минометного обстрела Марьинки в Донецкой области.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.\r\nМинометный обстрел начался около 5:00.\r\nУтром в дежурную часть Марьинского отделения полиции поступило сообщение о том, что в результате обстрела жилых кварталов Марьинки повреждены частные дома и есть раненые среди гражданского населения.\r\n\r\nНа место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство полиции.\r\nПравоохранители задокументировали повреждения трех жилых домов по улице Шевченко и Героев Чернобыля.\r\n\r\nПо улице Шевченко в доме проживает большая семья с 7 человек, 4 из них получили ранения различной степени тяжести.\r\n\r\n86-летнего дедушку, 57-летнюю и 30-летнюю женщин, а также 9-летнего ребенка госпитализировали в больницу.\r\nВ тяжелом состоянии находится дедушка.\r\nРебенок получил легкую контузию.\r\n\r\nСейчас на месте происшествия работают правоохранители.\r\nПо факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 (террористический акт).\r\n\r\n\r\nМесто обстрела в Марьинке.\r\nКак сообщали Українськi Новини, украинский военный получил боевую травму под вражескими обстрелами. Также боевики ранили украинского военного и 28 раз обстреляли позиции ВСУ.\r\nТем временем Генштаб заявил, что не было команды не стрелять в ответ на обстрелы боевиков на Донбассе.