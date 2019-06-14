Супрун рассказала, почему не стоит откладывать сон на выходные

Здоровый сон - успешный залог крепкого здоровья и хорошего настроения. Очень часто мы недосыпаем в будние дни, думая, что выспимся на выходных. Это ошибочное мнение. О том, как побороть недосыпание и быстро уснуть, поделилась на своей странице в Facebook Ульяна Супрун.

Супрун отметила, что эффект от "отсыпания" будет коротким. За выходные люди не смогут компенсировать недельный пробел во сне.

"Отсыпания" на выходных могут вызвать так называемый "социальный джетлаг".

Режим со временем начнет сбиваться и будет сложно уснуть в воскресение вечером и проснуться рано утром в понедельник.

Вот, что советует Супрун тем, кто недоспал на протяжении недели:

Чтобы отдохнуть без вреда для организма можно позволить себе спать не больше одного дополнительного часа в выходной. При необходимости подремать 20-30 минут в день для восстановления сил. Не стоит спать по несколько часов в обед, это может нарушить внутренние часы организма, вызвать чувство голода, нарушение сна и недостаток энергии.

Каждый имеет свой режим пробуждения и засыпания. Некоторым достаточно и 5 часов, чтобы выспаться и чувствовать себя хорошо.

Есть перечень признаков, по которым можно определить, что организму нужно больше отдыхать: зевание, внезапный пессимизм, раздражительность, хмурость, усталость, проблемы с усвоением новой информации, неуклюжесть, повышение аппетита, проблемы полового характера.

Но есть и более серьезные проблемы, которые вызывает недосыпание: избыточный вес, проблемы с сердцем, диабет, снижается иммунитет, ухудшается общее самочувствие.

Также люди, которые не высыпаются, имеют предпосылки к депрессии, тревожности, паранои.

Исследования показывают, что хроническое недосыпание приводит к более ранней смерти.

"Главный совет - не ждите выходных, чтобы выспаться. Сделайте это уже сегодня. И помните, что нужно вставать и ложиться в одно и тоже время", - отметила Супрун.

Напомним, ранее Супрун рассказала, что шелковица и черешня улучшают сон.



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