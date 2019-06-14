Супрун розповіла, чому не варто відкладати сон на вихідні

Здоровий сон - успішний запорука міцного здоров'я і гарного настрою. Дуже часто ми недосипаємо в будні дні, думаючи, що выспимся на вихідних. Це помилкова думка. Про те, як побороти недосипання і швидко заснути, поділилася на своїй сторінці в Facebook Уляна Супрун.\r\nСупрун зазначила, що ефект від "відсипання" буде коротким. За вихідні люди не зможуть компенсувати тижневий пробіл уві сні.\r\n"Відсипання" на вихідних можуть викликати так званий "соціальний джетлаг".\r\nРежим з часом почне збиватися і буде складно заснути у неділю ввечері і прокинутися рано вранці в понеділок.\r\nОсь що радить Супрун тим, хто недоспав протягом тижня:\r\n\r\nЩоб відпочити без шкоди для організму можна дозволити собі спати не більше однієї додаткової години у вихідний. При необхідності подрімати 20-30 хвилин в день для відновлення сил.\r\nНе варто спати по кілька годин в обід, це може порушити внутрішній годинник організму, викликати почуття голоду, порушення сну і брак енергії.\r\n\r\nКожен має свій режим пробудження і засинання. Деяким достатньо і 5 годин, щоб виспатися і відчувати себе добре.\r\nЄ перелік ознак, за якими можна визначити, що організму потрібно більше відпочивати: позіхання, раптовий песимізм, дратівливість, похмурість, втома, проблеми із засвоєнням нової інформації, незграбність, підвищення апетиту, проблеми статевого характеру.\r\nАле є й більш серйозніші проблеми, які викликає недосипання: надмірна вага, проблеми з серцем, діабет, знижується імунітет, погіршується загальне самопочуття.\r\nТакож люди, які не висипаються, мають передумови до депресії, тривожності, параної.\r\nДослідження показують, що хронічне недосипання призводить до більш ранньої смерті.\r\n"Головна порада - не чекайте вихідних, щоб виспатися. Зробіть це вже сьогодні. І пам'ятайте, що потрібно вставати і лягати в один і той же час", - зазначила Супрун.\r\nНагадаємо, раніше Супрун розповіла, що шовковиця та черешня покращують сон. Раніше тренер дав поради, як витрачати мінімум часу на сон і висипатися.\r\nТакож вчені назвали правила, з допомогою яких "сови" можуть стати "жайворонками".