Супрун розповіла, чому не варто відкладати сон на вихідні

Сон важливий для здоров'я. Фото: pixabay

Сон важливий для здоров'я. Фото: pixabay

Здоровий сон - успішний запорука міцного здоров'я і гарного настрою. Дуже часто ми недосипаємо в будні дні, думаючи, що выспимся на вихідних. Це помилкова думка. Про те, як побороти недосипання і швидко заснути, поділилася на своїй сторінці в Facebook Уляна Супрун.

Супрун зазначила, що ефект від "відсипання" буде коротким. За вихідні люди не зможуть компенсувати тижневий пробіл уві сні.

"Відсипання" на вихідних можуть викликати так званий "соціальний джетлаг".

Режим з часом почне збиватися і буде складно заснути у неділю ввечері і прокинутися рано вранці в понеділок.

Ось що радить Супрун тим, хто недоспав протягом тижня:

Щоб відпочити без шкоди для організму можна дозволити собі спати не більше однієї додаткової години у вихідний. При необхідності подрімати 20-30 хвилин в день для відновлення сил. Не варто спати по кілька годин в обід, це може порушити внутрішній годинник організму, викликати почуття голоду, порушення сну і брак енергії.

Кожен має свій режим пробудження і засинання. Деяким достатньо і 5 годин, щоб виспатися і відчувати себе добре.

Є перелік ознак, за якими можна визначити, що організму потрібно більше відпочивати: позіхання, раптовий песимізм, дратівливість, похмурість, втома, проблеми із засвоєнням нової інформації, незграбність, підвищення апетиту, проблеми статевого характеру.

Але є й більш серйозніші проблеми, які викликає недосипання: надмірна вага, проблеми з серцем, діабет, знижується імунітет, погіршується загальне самопочуття.

Також люди, які не висипаються, мають передумови до депресії, тривожності, параної.

Дослідження показують, що хронічне недосипання призводить до більш ранньої смерті.

"Головна порада - не чекайте вихідних, щоб виспатися. Зробіть це вже сьогодні. І пам'ятайте, що потрібно вставати і лягати в один і той же час", - зазначила Супрун.

Нагадаємо, раніше Супрун розповіла, що шовковиця та черешня покращують сон. Раніше тренер дав поради, як витрачати мінімум часу на сон і висипатися.

Також вчені назвали правила, з допомогою яких "сови" можуть стати "жайворонками".