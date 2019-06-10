Ученые назвали 3 простых шага, с помощью которых "совы" смогут стать "жаворонками"

После того, как ученые выяснили, что у "сов", работающих по утрам, увеличивается риск смерти, новое исследование показало, что "совы" могут улучшить свое здоровье и самочувствие, изменив свой циркадный ритм - так называемые биологические часы - при помощи нескольких простых шагов. Открытие сделали исследователи из Австралии и Великобритании, сообщает "Русская служба BBC".\r\nОни изучали людей, которые засыпают за полночь, но долго спят по утрам, так называемых "сов".\r\nОказалось, что изменить циркадный ритм можно, если ложиться спать каждый день в одно и то же время, избегать кофеина и сидеть по утрам на солнце.\r\nИсследователи говорят, что их советы могут показаться очевидными, но, если им следовать, они могут помочь множеству людей.\r\nУ всех есть свои биологические часы, и они настроены на восход и заход солнца. Именно поэтому мы спим по ночам.\r\nНо у некоторых эти часы как бы отстают.\r\nТак называемые "жаворонки" просыпаются рано, но становятся чрезвычайно сонливыми вечером. С "совами" же все наоборот - они предпочитают ложиться спать поздно ночью, но им трудно вставать по утрам.\r\n"Совам" в результате часто сложно приспособиться к современной жизни, так как большинство людей работают с девяти до пяти и им приходится просыпаться за много часов до того, как их организм готов к пробуждению.\r\nВсе это, как показывают многочисленные исследования, в итоге сказывается на состоянии здоровья "сов".\r\nУченые изучили поведение 21 "экстремальных "сов", которые в среднем ложились спать лишь в 2:30 ночи и не просыпались раньше десяти утра.\r\nИм было предписано:\r\n\r\nПросыпаться на два или три часа раньше обычного и проводить как можно больше времени на улице под утренним солнцем\r\nЗавтракать как можно раньше\r\nЗаниматься физическими упражнениями только по утрам\r\nОбедать в одно и то же время каждый день и ничего не есть после 19:00\r\nОтказаться от кофеина после 15:00\r\nНе дремать после 16:00\r\nЛожиться в постель на два или три часа раньше обычного и уменьшать освещенность по вечерам\r\nКаждый день ложиться спать и вставать в одно и то же время\r\n\r\nПосле трех недель такого режима биологические часы этих людей сместились на два часа, говорят исследователи Бирмингемского университета, Университета Суррея и Университета Монаша в Австралии.\r\nРезультаты исследования, опубликованные в журнале Sleep Medicine, указывают, что участники эксперимента спали не меньше, чем ранее.\r\nУчастники также сообщают, что им реже хотелось спать в течение дня или по утрам, что у них понизился уровень стресса и депрессии. Одновременно у них повысилась скорость реакции.\r\n"Простой ежедневный режим может помочь "совам" переключить свои биологические часы и улучшить как свое физическое, так и психическое здоровье. Недостаток сна и нарушения циркадного ритма могут отрицательно сказаться на самочувствии человека, а также увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний или возникновения рака и диабета", - говорит профессор Дебра Скин из Университета Суррея.\r\nНа "настройку" биологических часов влияет свет, и исследователи советуют "совам" ограничивать источники искусственного освещения по вечерам.\r\nВажен также регулярный режим сна. Если в течение продолжительного времени люди засыпают и встают в разное время суток, это может "сбить настройку" биологических часов.\r\nРезультаты исследования могут показаться очевидными, но ученые не знали, как отреагируют на новый режим участники, всю жизнь ложившиеся спать поздно.\r\nПо словам исследователей, важно понять, что значительной части населения можно помочь, не прибегая к чрезвычайным мерам.\r\nКак сообщали Українські Новини, ученые определили, что мозг у "сов" работает так же хорошо, как у "жаворонков", но они страдают от режима общества. Также тренер по сну дал 8 советов, как тратить минимум времени на сон и высыпаться.\r\nТем временем Супрун рассказала о вреде недосыпа и дала 4 совета, как уснуть быстро и легко.