Главный бухгалтер хранил дома в Киеве арсенал оружия и боеприпасов

Сотрудники Национальной полиции изъяли арсенал оружия и боеприпасов в Печерском районе Киева, в то время, как еще месяц назад под Киевом был обнаружен огромный арсенал для стрельбы авиаракетами.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українські Новини.

"Следователи Печерского управления полиции во время санкционированного обыска в квартире главного бухгалтера, которая подозревается в финансовых махинациях, заметили, что супруг правонарушительницы выбросил из окна сумку на балкон квартиры этажом ниже. В результате проверки полицейские обнаружили в пакете гранаты, патроны, дымовые шашки, запалы и магазины", - говорится в нем.

В частности, полицейские изъяли два корпуса гранаты Ф-1, три корпуса гранаты РГД-5, четыре запала, три дымовые шашки, четыре магазина к автоматическому оружию, два магазина к пистолету Макарова и более 190 патронов.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса, которое предусматривает до семи лет лишения свободы.

Как сообщали Українські Новини, полиция 11 июня изъяла крупный арсенал оружия у 45-летнего жителя села Сеянцы Острожского района Ровенской области.

Ранее в Запорожье в квартире устроили подпольный цех по переделке оружия в боевое.