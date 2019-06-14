Радник Трампа вважає обрання президентом Зеленського можливістю припинити війну на Донбасі

Радник Президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон вважає обрання президентом Володимира Зеленського можливістю для досягнення миру на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні Болтона в його мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Ми з Волкером (спеціальний представник США з питань України Курт Волкер) зустрілися сьогодні, щоб обговорити переговори щодо України, і погодилися з тим, що обрання президента Зеленського створює нову можливість для досягнення миру на Донбасі", - написав він.

Болтон зазначив, що мир на Донбасі - це ключовий крок у поліпшенні відносин між США та Росією і підкреслив необхідність Росії також брати в цьому участь.

Як повідомляли Українські Новини, раніше прес-служба Володимира Зеленського повідомляла, що президент подякував президенту США Дональду Трампу за запрошення здійснити офіційний візит до Вашингтона.

Дата зустрічі наразі невідома.

Тим часом законопроект підтримки територіальної цілісності України представлений у конгресі США.