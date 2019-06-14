Радник Трампа вважає обрання президентом Зеленського можливістю припинити війну на Донбасі

Радник Президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон вважає обрання президентом Володимира Зеленського можливістю для досягнення миру на Донбасі.\r\nПро це йдеться в повідомленні Болтона в його мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.\r\n"Ми з Волкером (спеціальний представник США з питань України Курт Волкер) зустрілися сьогодні, щоб обговорити переговори щодо України, і погодилися з тим, що обрання президента Зеленського створює нову можливість для досягнення миру на Донбасі", - написав він.\r\nБолтон зазначив, що мир на Донбасі - це ключовий крок у поліпшенні відносин між США та Росією і підкреслив необхідність Росії також брати в цьому участь.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше прес-служба Володимира Зеленського повідомляла, що президент подякував президенту США Дональду Трампу за запрошення здійснити офіційний візит до Вашингтона.\r\nДата зустрічі наразі невідома.\r\nТим часом законопроект підтримки територіальної цілісності України представлений у конгресі США.