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14 червня 2019, пʼятниця, 11:30 14
Зовнішня політика 2019-06-14T13:46:58+03:00
Українські Новини
Радник Трампа вважає обрання президентом Зеленського можливістю припинити війну на Донбасі

Радник Трампа вважає обрання президентом Зеленського можливістю припинити війну на Донбасі

Курт Волкер і Джон Болтон. Фото: @AmbJohnBolton
Курт Волкер і Джон Болтон. Фото: @AmbJohnBolton

Радник Президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон вважає обрання президентом Володимира Зеленського можливістю для досягнення миру на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні Болтона в його мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Ми з Волкером (спеціальний представник США з питань України Курт Волкер) зустрілися сьогодні, щоб обговорити переговори щодо України, і погодилися з тим, що обрання президента Зеленського створює нову можливість для досягнення миру на Донбасі", - написав він.

Болтон зазначив, що мир на Донбасі - це ключовий крок у поліпшенні відносин між США та Росією і підкреслив необхідність Росії також брати в цьому участь.

Як повідомляли Українські Новини, раніше прес-служба Володимира Зеленського повідомляла, що президент подякував президенту США Дональду Трампу за запрошення здійснити офіційний візит до Вашингтона.

Дата зустрічі наразі невідома.

Тим часом законопроект підтримки територіальної цілісності України представлений у конгресі США.

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