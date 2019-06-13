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13 червня 2019, четвер, 22:00 21
Світ 2019-06-14T00:15:01+03:00
Українські Новини
Серіал "Чорнобиль" пропонують заборонити в Росії "за наклеп"

Серіал "Чорнобиль" пропонують заборонити в Росії "за наклеп"

Постер серіалу
Постер серіалу "Чорнобиль". Фото: Вікіпедія

Партія "Комуністи Росії" звернулася до Роскомнадзору з вимогою обмежити доступ до міні-серіалу HBO "Чорнобиль", також у партії виступають за порушення стосовно творців серіалу кримінальної справи про наклеп, повідомляє "ТАСС" з посиланням на прес-службу "Комуністів Росії".

"По-перше, Роскомнадзор повинен заблокувати доступ до гадістного серіалу на всіх трекерах, на всіх ресурсах. По-друге, стосовно режисера, сценариста і виконавчого продюсера серіалу потрібно порушити кримінальні справи за статтею 129 КК РФ за публічний наклеп", - заявив голова виконкому партії Сергій Малинкович, уточнивши, що відповідні звернення направлені до Роскомнадзору і МВС.

У партії вважають, що в американському серіалі "Чорнобиль" "справжня трагедія стала об'єктом ідеологічної маніпуляції з боку телеканалу HBO".

"Серіал про драматичні події квітня 1986 року, що вийшов у світ, являє собою ідеологічне знаряддя, покликане зганьбити і демонізувати образ і радянської влади, і радянських людей", - вважає Малинкович.

При цьому він визнав, що хронологія подій серіалу і його ключові моменти в більшості своїй відповідають реальності. Разом з тим "мотивація, самі вчинки героїв, порядок взаємовідносин в установах і колективах, нарешті, сам моральний клімат у радянському суспільстві являють собою приклад абсолютної брехні", впевнений голова виконкому.

Раніше Українські Новини зібрали список семи найкращих фільмів про Чорнобильську трагедію.

Тим часом серіал "Чорнобиль" став найрейтинговішим серіалом всіх часів, значно обігнавши "Гру престолів".

Також серіал "Чорнобиль" викликав туристичний бум до Зони відчуження.

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