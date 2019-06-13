Видео дня: эффектное выступление украинского почетного караула на фестивале в Праге

Подразделение почетного караула Украины Вооруженных сил Украины впервые приняло участие в чешском фестивале Drillfest.\r\nСоответствующее видео опубликовало посольство Украины в Праге на странице в соцсети Facebook, передают Українські Новини.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nФестиваль проходит на центральной Староместской площади в Праге. Кроме Украины на Drillfest были представлены команды из Чехии, Словакии, Австрии, Венгрии и Словении.\r\nКоманда украинцев эффектно промаршировала военным шагом по площади, после чего показала зрелищное выступление с оружием.\r\nСообщается, что украинские военные трижды за выступление сорвали аплодисменты зрителей.\r\nКак сообщали Українські Новини, в центре Праги развернули крымскотатарский и украинский флаги.\r\nТакже украинские десантники взяли под контроль "дерзкую" высоту у Водяного, а в Вооруженных силах показали "отражение десантной операции" на побережье Азовского моря.\r\nРанее украинские десантники совершили первые в 2019 прыжки с парашютом.\r\nКроме того, украинские бойцы "одели в горно-штурмовую вышиванку" БМП.