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13 июня 2019, четверг, 21:36 39
Внешняя политика 2019-06-13T21:42:56+03:00
Українські Новини
Видео дня: эффектное выступление украинского почетного караула на фестивале в Праге

Видео дня: эффектное выступление украинского почетного караула на фестивале в Праге

Подразделение почетного караула Украины Вооруженных сил Украины впервые приняло участие в чешском фестивале Drillfest.

Соответствующее видео опубликовало посольство Украины в Праге на странице в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

Фестиваль проходит на центральной Староместской площади в Праге. Кроме Украины на Drillfest были представлены команды из Чехии, Словакии, Австрии, Венгрии и Словении.

Команда украинцев эффектно промаршировала военным шагом по площади, после чего показала зрелищное выступление с оружием.

Сообщается, что украинские военные трижды за выступление сорвали аплодисменты зрителей.

Как сообщали Українські Новини, в центре Праги развернули крымскотатарский и украинский флаги.

Также украинские десантники взяли под контроль "дерзкую" высоту у Водяного, а в Вооруженных силах показали "отражение десантной операции" на побережье Азовского моря.

Ранее украинские десантники совершили первые в 2019 прыжки с парашютом.

Кроме того, украинские бойцы "одели в горно-штурмовую вышиванку" БМП.

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Выступление украинских военных в Праге. Скриншот: Embassy of Ukraine in Prague
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