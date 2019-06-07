Видео дня: украинские десантники взяли под контроль "дерзкую" высоту у Водяного

Десантниками с 79-й бригады ДШВ удалось взять под контроль высоту 73 вблизи Водяного, которую боевики называли "Дерзкая".

Об этом говорится в сообщении на странице "Вооруженные Силы Украины - Украинские Воины" в социальной сети Facebook.

"Есть под Пикузами (это под Мариуполем) одна позиция сепаров, которая очень долго была для нас проблемой. Ну не то чтобы есть... была такая позиция. Сепары ее называли "Дерзкая". Она была в самой высокой точке и контролировала Водяное. Возле нее и были наиболее ожесточенные бои. Для коллаборационистов это была самая горячая точка, там у них были очень большие потери. А потом морпехи подкопались к ней и... пошли копать в тыл, взяв эту позицию в огневой мешок. После чего вопрос только стал в том, когда враг устанет терять своих бойцов. И вот. Неделю спустя после того как на этих позициях были потери, почти взвод убитыми и ранеными, сепары пошли и не вернулись. На позиции врага зашли ВСУ", - говорится в подписи к видео.

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