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13 червня 2019, четвер, 21:36 7
Зовнішня політика 2019-06-13T21:44:02+03:00
Українські Новини
Відео дня: ефектний виступ української почесної варти на фестивалі у Празі

Відео дня: ефектний виступ української почесної варти на фестивалі у Празі

Підрозділ почесної варти Збройних сил України вперше взяв участь у чеському фестивалі Drillfest.

Відповідне відео опублікувало посольство України в Празі на сторінці в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

Фестиваль проходить на центральній Староместській площі в Празі. Крім України на Drillfest були представлені команди з Чехії, Словаччини, Австрії, Угорщини та Словенії.

Команда українців ефектно промарширувала військовим кроком площею, після чого показала видовищний виступ зі зброєю.

Повідомляється, що українські військові тричі за виступ зірвали оплески глядачів.

Як повідомляли Українські Новини, в центрі Праги розгорнули кримськотатарський та український прапори.

Також українські десантники взяли під контроль "зухвалу" висоту поблизу Водяного, а в Збройних силах України показали "відображення десантної операції" на узбережжі Азовського моря.

Раніше українські десантники здійснили перші в 2019 стрибки з парашутом.

Крім того, українські бійці "одягли в гірничо-штурмову вишиванку" БМП.

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Виступ українських військових в Празі. Скріншот: Embassy of Ukraine in Prague
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