Відео дня: ефектний виступ української почесної варти на фестивалі у Празі

Підрозділ почесної варти Збройних сил України вперше взяв участь у чеському фестивалі Drillfest.\r\nВідповідне відео опублікувало посольство України в Празі на сторінці в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n\r\nФестиваль проходить на центральній Староместській площі в Празі. Крім України на Drillfest були представлені команди з Чехії, Словаччини, Австрії, Угорщини та Словенії.\r\nКоманда українців ефектно промарширувала військовим кроком площею, після чого показала видовищний виступ зі зброєю.\r\nПовідомляється, що українські військові тричі за виступ зірвали оплески глядачів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в центрі Праги розгорнули кримськотатарський та український прапори.\r\nТакож українські десантники взяли під контроль "зухвалу" висоту поблизу Водяного, а в Збройних силах України показали "відображення десантної операції" на узбережжі Азовського моря.\r\nРаніше українські десантники здійснили перші в 2019 стрибки з парашутом.\r\nКрім того, українські бійці "одягли в гірничо-штурмову вишиванку" БМП.