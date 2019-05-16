Бойцы 10 горно-штурмовой бригады по случаю Дня вышиванки украсили боевую машину пехоты украинскими национальными узорами традиционной вышиванки. Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

БМП в традиционных украинских узорах назвали "Горно - штурмовая вышиванка".

А также опубликовали видео-таймлапс создания такой оригинальной украинской БМП.

Сегодня украинцы празднуют День вышиванки - праздник, посвященный расцвету украинской культуры. По случаю праздника, который был основан студентами Черновицкого университета имени Федьковича еще в 2016 году, в Украине проходят общественные акции, флешмобы и шествия. Цель мероприятий - сохранить извечные народные традиции. Праздник отмечают не только в Украине - из-за влияния диаспор тематические акции проводятся более чем в 50 странах мира.

И тем временем, соцсети рассмешила акция одесских полицейских ко Дню вышиванки.