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16 мая 2019, четверг, 21:07 1109
Силовые структуры 2019-05-16T21:07:32+03:00
Українські Новини
Видео дня: Украинские бойцы "одели в горно-штурмовую вышиванку" БМП

Видео дня: Украинские бойцы "одели в горно-штурмовую вышиванку" БМП

Бойцы 10 горно-штурмовой бригады по случаю Дня вышиванки украсили боевую машину пехоты украинскими национальными узорами традиционной вышиванки. Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

БМП в традиционных украинских узорах назвали "Горно - штурмовая вышиванка".

А также опубликовали видео-таймлапс создания такой оригинальной украинской БМП.

Сегодня украинцы празднуют День вышиванки - праздник, посвященный расцвету украинской культуры. По случаю праздника, который был основан студентами Черновицкого университета имени Федьковича еще в 2016 году, в Украине проходят общественные акции, флешмобы и шествия. Цель мероприятий - сохранить извечные народные традиции. Праздник отмечают не только в Украине - из-за влияния диаспор тематические акции проводятся более чем в 50 странах мира.

И тем временем, соцсети рассмешила акция одесских полицейских ко Дню вышиванки.

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