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02 июня 2019, воскресенье, 21:53 745
Силовые структуры 2019-06-02T21:54:03+03:00
Українські Новини
Видео дня: в ВСУ показали "отражение десантной операции" на побережье Азовского моря

Видео дня: в ВСУ показали "отражение десантной операции" на побережье Азовского моря

На побережье Азовского моря Вооруженные силы Украины провели учения. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил Украины в Facebook, опубликовав соответствующее видео.

Так, сообщается, что во время учений украинские военные отработали навыки отражения ударов со стороны вероятного противника.

Отмечается, что в учениях были задействованы военнослужащие, которые ранее принимали участие в боевых операциях в районах проведения ООС.

Также в пресс-центре отметили, что данное мероприятие предпринимается с целью подготовки бойцов ВСУ к возможному оперативно-тактическому сценарию на побережье Азовского моря со стороны Российской Федерации.

Как сообщали Українські Новини, на Тендровской косе разведчики морского спецназа провели учения.

Ранее ВСУ показали, как военные катера и вертолет открыли огонь на Азовском море под "Highway to Hell".

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