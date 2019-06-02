Видео дня: в ВСУ показали "отражение десантной операции" на побережье Азовского моря

На побережье Азовского моря Вооруженные силы Украины провели учения. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил Украины в Facebook, опубликовав соответствующее видео.

Так, сообщается, что во время учений украинские военные отработали навыки отражения ударов со стороны вероятного противника.

Отмечается, что в учениях были задействованы военнослужащие, которые ранее принимали участие в боевых операциях в районах проведения ООС.

Также в пресс-центре отметили, что данное мероприятие предпринимается с целью подготовки бойцов ВСУ к возможному оперативно-тактическому сценарию на побережье Азовского моря со стороны Российской Федерации.

Как сообщали Українські Новини, на Тендровской косе разведчики морского спецназа провели учения.

Ранее ВСУ показали, как военные катера и вертолет открыли огонь на Азовском море под "Highway to Hell".