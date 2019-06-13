Аномальное загрязнение воздуха в Киеве: спасатели назвали самые опасные районы

В то время, как в последний рабочий день недели в Украине будет до +34 , г

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС, передают Українські Новини.

"В течение 12-13 июня по данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского уровень загрязнения оксидом азота достиг преимущественно 5-6 среднесуточных предельно допустимых концентраций в районах: ул. Скляренко, Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевская площадей", - говорится в нем.

Согласно сообщению, с 8 июня в Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

Отмечается, что по прогнозу Гидрометцентра такие метеорологические условия (жаркий характер погоды, поле повышенного давления, слабый ветер в приземном слое, ночные приземные инверсии) и уровень загрязнения (тенденция к дальнейшему росту) сохранятся в Киеве до 18 июня.

Как сообщали Українські Новини, на Киев надвигается гроза.

Тем временем синоптик рассказала, когда спадет аномальная жара.