Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк посетил зону проведения Операции объединенных сил. На фотографиях посещения видно, что у секретаря СНБО к бедру прикреплен пистолет.

Соответствующие снимки опубликованы на официальном сайте СНБО, передают Українські Новини.

Так, на фотографиях видно, как Данилюк в сопровождении военных общается с участниками ООС, в частности, возле военного вертолета. При этом к его бедру пристегнут ремень с пистолетом.

СНБО сообщает, что рабочая группа во главе с Данилюком побывала, в частности, на передовых позициях у города Авдеевка, где ознакомилась с ситуацией на линии соприкосновения, и заслушала доклад командующего ООС генерал-лейтенанта Александра Сирского.

Александр Данилюк в ООС. Фото: СНБО

Была проведена оценка вероятности угроз, стоящих перед украинскими военными и мирным населением Донецкой и Луганской областей.

Представители СНБО Украины также побывали на Приазовье, где ознакомились с ситуацией в воинских частях, выполняющих боевые задачи на линии соприкосновения, и обсудили проблемные вопросы работы одного из контрольных пунктов въезда-выезда.

Напомним, в 2015 году экс-президента Петра Порошенко высмеяли за набедренный пистолет.

28 мая Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО. Раньше Данилюк рассматривался на главу МИД, но он сам заявил, что его не интересует должность министра иностранных дел.

Также президент Владимир Зеленский впервые посетил ООС в качестве главы государства.