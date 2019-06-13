Переезд АП на Крещатик: что говорят сотрудники Украинского дома и насколько решение целесообразно

Уже несколько дней не утихают разговоры о переезде президента Владимира Зеленского со своей администрацией на Европейскую площадь в Украинский дом. По словам пресс-секретаря президента Юлии Мендель, этот вариант действительно рассматривается. "КП" в Украине рассказывает о переезде и том, насколько целесообразно размещать президентское кресло в самом сердце Киева.

"По нашим данным, все-таки президент решил переместить АП в стены нашего комплекса", - сообщил изданию начальник пресс-службы Украинского дома Андрей Хома.

Он добавил, что официально Украинскому дому еще не объявили о переезде АП, но приходила служба безопасности, представители Администрации и архитекторы, вызывали специалистов - инженеров и энергетиков.

"Служба безопасности негативно оценила здание - прослушка, прострелы, подъезды и прочие важные моменты не отвечают требованиям того уровня безопасности, который должен быть у Администрации. Да и для обеспечения необходимого требуются колоссальные средства", - добавил Хома.

Никаких разумных причин по переезду АП в Украинский дом работающие здесь сотрудники не находят. Разве что кто-то им сообщил о сильной энергетике здания. Недалеко отсюда князь Владимир крестил Киевскую Русь, рядом Десятинная церковь, да и вообще намоленное место.

"Зачастую околополитические люди имеют некий пунктик на выискивание символичности в вещах. Возможно, президенту кто-то подсказал, что это здание как раз-таки подходит для АП, ведь имеет очень большую и сильную энергетику", - говорит Хома.

Рассказывают, что раньше в центре "колодца" на первом этаже размещался памятник Ленину, его голова доходила аж до 4-го этажа. Сегодня на последних этажах (4-м и 5-м) находятся фонды Музея истории Киева.

По словам Хомы, под зданием Украинского дома есть еще 4 этажа. Два из них технического назначения, там размещены склады и машинное отделение, и два законсервированных. Плюс ко всему есть и туннели с выходом под Днепром и в Кабмин.

Главный инженер, энергетик Украинского дома Иван Квитка лично проводил "экскурсию" для представителей АП, архитекторов и службы безопасности. По его мнению, работа спецслужбам предстоит масштабная.

"Побывали во всех глухих точках, проверяли по "глушилкам" - не подходит это здание под Администрацию. В 2012 году Украинский дом уже хотели переделать "под Януковича". Тогда планировали перекрыть только 5-й этаж. Сделать надстройку над кинозалом до 5-го этажа и модульный ресторан на 1500 человек. Еще два лифта с выходом на смотровую площадку. Парковочных мест должно было быть 76 в подземном помещении и 5 для президента и охраны. Теперь новый проект - перекрыть 4-й и 5-й этажи, сделать ровную площадку на 3-м, где "колодец", и установить модульные кабинеты. А недавно пришел архитектор, заснял этаж музея и сообщил, что перекрытие этажей вообще не планируется, а Музей истории Киева выселят и на последних этажах установят модульные офисы", - сообщил Квитка.

По мнению главного инженера, первое, на что пойдут госденьги - установка гидроизоляции. Она уже давно нарушена и не ремонтировалась с 1982 года.

"Служба безопасности не сделала одобрительных выводов касательно фасада здания. С одной стороны, жилая зона, с другой - парковая, и все это легкие зоны прострела. Единственная удачная сторона та, что выходит на Днепр", - добавил главный инженер.

При этом, по его словам, самое трудное сейчас - найти 450 паркомест, ведь планируется именно такое количество сотрудников. Квитка предложил им перестроить подземные зоны и сделать трехуровневую парковку.

Переоборудование, ремонт и перепрошивка фасада здания, если начать сейчас, займут максимум 1,5 года. В противном случае понадобятся миллионы долларов и масса специалистов, чтобы сократить этот срок.

Как сообщали Українські Новини, охрана открыла прилегающую к Администрации президента территорию.

Кроме того, у Зеленского объяснили, что именно их не устраивает на Банковой: Пшонка-стиль, бюджетный Версаль и плохой wi-fi.