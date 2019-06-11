Зеленский отменил назначение Порошенко двух членов ВСП и назначил новую комиссию для отбора кандидатов

Президент Владимир Зеленский отменил указы бывшего главы государства Петра Порошенко о назначении Андрея Василенко и Михаила Исакова членами Высшего совета правосудия (ВСП), а также утвердил новое положение об открытом конкурсе для отбора кандидатов в ВСП и назначил новый состав конкурсной комиссии.

Об этом говорится в указах №357-359 от 11 июня, передают Українськi Новини.

Новое положение о конкурсе идентично принятому при Порошенко до внесения в него в мае правок, предусматривающих возможность назначения Президентом кандидатов из числа всех, прошедших собеседование, или отклонения всех предложенных ему для назначения кандидатур.

В состав новой комиссии при Зеленском вошли двое членов, работавших при Порошенко: бывший министр юстиции (в правительстве Юлии Тимошенко) Николай Онищук и доцент кафедры международного права Института международных отношений КНУ им. Шевченко Ольга Поединок.

Новыми членами конкурсной комиссии назначены бывший судья Конституционного суда (уволенный за нарушение присяги, но восстановленный решением Высшего административного суда), экс-глава ВАСУ Александр Пасенюк, бывший директор Украинской школы законотворчества Института законодательства Верховной Рады Юрий Волошин и председатель общественной организации "Экспертный центр по правам человека" Владимир Сущенко.

Как сообщали Українськi Новини, в ГБР начали расследовать заявление о захвате власти Порошенко при назначении членов Высшего совета правосудия.

КС отказался растолковывать норму о запрете 2 раза подряд занимать пост члена ВСП.