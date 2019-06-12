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12 июня 2019, среда, 16:43 15
Судебная власть 2019-06-12T16:45:04+03:00
Українські Новини
Экс-судья КС Виктор Шишкин поддерживает идею Зеленского о введении института мировых судей

Экс-судья КС Виктор Шишкин поддерживает идею Зеленского о введении института мировых судей

Бывший судья Конституционного суда Виктор Шишкин выступает за введение в Украине института мировых судей и считает его эффективным элементом местного самоуправления.

Об этом он сообщил Українським Новинам.


"Я за мировых судей, потому что это элемент местного самоуправления. То есть, мировых судей избирает община. Они рассматривают определенную категорию дел, которые определены законом. Конечно, не сложных дел. Бытовых, соседских, внутрисемейных и так далее. И они не все являются профессиональными судьями, то есть профессиональными юристами. Это могут быть и не юристы. Это люди, которым доверяет община быть таким арбитром. Я за такую систему мировых судей. Более того, я хотел бы отметить, что сегодня Зеленский в данном вопросе является пионером, поскольку Тимошенко в своей программе презентовала институт мировых судей", - сказал он.

По его словам, печально, что этот институт не прописан в Конституции.

"Мы давно декларируем необходимость создания в Украине института мировых судей, еще с середины 90-х годов. Обидно, что это не вошло в Конституцию 96-го года. Я за такой институт. Но нужно понимать, что имеется ввиду "мировые судьи". Потому что у нас народных заседателей назвали присяжными, но у нас нет суда присяжных, хотя в законе написано, что берут участие присяжные. Мировые судьи сегодня существуют и в России, но это не мировые судьи, потому что они структурированы в общую судебную систему государства Российской федерации. А вот мировые судьи в Италии, это совсем другие судьи, которые не структурированы в судебную систему Италии", - отметил юрист.

Говоря об усилении роли общественности в проведении судебной реформы, Шишкин выступил за возращение института народных заседателей.

"Что касается усиления роли общественности (в реформировании судебной системе), то я за возвращение института народных заседателей, которых почему-то у нас считают рудиментом Советского периода. Ничего подобного, это не рудимент Советского периода и большевики ничего не выдумывали нового, а исказили институт. Во всей западной Европе у нас существуют народные заседатели. Что касается института присяжных, то он тоже у нас отсутствует, он у нас искажен. Это также участие народа, общественности. При чем, это не право, а обязанность", - добавил экс-судья.

Ранее Зеленский заявил, что намерен запустить институт мировых судей и суд присяжных.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский отменил назначение Порошенко двух членов ВСП и назначил новую комиссию для отбора кандидатов.

Адвокат Евгений Солодко считает, что идея юриста и члена команды Владимира Зеленского Ирины Венедиктовой передать Высшему совету правосудия дисциплинарные санкции против адвокатов, является прямым вмешательством в деятельность адвокатов и не может быть реализована.

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