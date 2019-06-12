Партия Тимошенко "Батьківщина" представила первых 50 кандидатов списка

ВО "Батькивщина" обнародовала имена первых 50 кандидатов народные депутаты Украины от партии на внеочередных выборах 21 июня 2019 года.\r\nСоответствующий список был обнародован на сайте политсилы в среду вечером, передают Українські Новини.\r\nПо итогам съезд партии, который состоялся 10 июня, был утвержден список кандидатов в народные депутаты, однако была обнародована только первая пятерка. Возглавили его лидер "Батькивщины" и глава одноименной фракции в парламенте Юлия Тимошенко, лидер партии "Основа", внефракционный нардеп Сергей Тарута, а также экс-глава СБУ Валентин Наливайченко. В первую пятерку списка также вошли зампред парламентской фракции "Батькивщина" Сергей Соболев и нардеп от этой фракции Елена Кондратюк.\r\nВ первой десятке - действующие нардепы от "Батькивщины" Елена Кондратюк, Иван Кириленко, Андрей Кожемякин, Григорий Немыря, Сергей Власенко, Валерий Дубиль.\r\nЗатем в списке идут нардепы из фракции "Батькивщина" Александр Абдуллин (№11) и Иван Крулько (№12).\r\n17-м номером баллотируется нардеп Ольга Белькова, которая в нынешний созыв Верховной Рады была избрана от партии "Блок Петра Порошенко" и входит в одноименную фракцию.\r\nКроме того, в списке "Батькивщины" на внеочередных выборах нынешние народные депутаты от этой политсилы Алена Шкрум (№22), Вадим Ивченко (№24), Сергей Евтушок (№25), Алексей Рябчин (№32), Александра Кужель (№37).\r\n18-м номером баллотируется министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в правительстве Тимошенко Алексей Кучеренко.\r\nНа прохождение в парламент по спискам "Батькивщины" также претендуют народные депутаты, которые в Верховной Раде предыдущего, 7-го созыва, состояли во фракции "Батькивщина" - Анжелика Лабунская (№13), Виталий Данилов (№16) и Андрей Павловский (№48).\r\nСписок кандидатов выглядит так: лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко;лидер партии "Основа" Сергей Тарута;экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко;нардеп от "Батьківщини" Сергей Соболев;нардеп от "Батьківщини" Елена Контратюк;нардеп от "Батьківщини" Иван Кириленко;нардеп от "Батьківщини" Андрей Кожемякин;нардеп от "Батьківщини" Григорий Немыря;нардеп от "Батьківщини" Сергей Власенко;нардеп от "Батьківщини" Валерий Дубиль;нардеп от "Батьківщини" Александр Абдулов;нардеп от "Батьківщини" Иван Крулько;нардеп VII созыва Анжелика Лабунская;глава киевской областной ячейки "Батьківщини" Константин Бондарев;глава львовской областной ячейки "Батьківщини" Михаил Цимбалюк;нардеп VII созыва от "Батьківщини" Виталий Данилов;нардеп от Блока Петра Порошенко Ольга Белькова;экс-министр жилищно-коммунального хозяйства в правительстве Тимошенко Алексей Кучеренко;глава партии "Основа" Андрей Николаенко;глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец;Андрей Пузийчук;нардеп от "Батьківщини" Алена Шкрум;Владимир Кабаченко;нардеп от "Батьківщини" Вадим Ивченко;нардеп от "Батьківщини"Сергей Евтушок;член фракции "Блок Юлии Тимошенко – Батьківщина" в Верховной Раде VI созыва Михаил Соколов;член партии "Батьківщина" Богдан Лукашук;член фракции Тимошенко в Верховной Раде VI созыва Михаил Ливинский;глава Кировоградского облсовета Александр Черноиваненко;дипломат Маркиян Лубкивский;член партии "Батьківщина" Сергей Митрофанский;нардеп от "Батьківщини" Алексей Рябчин;нардеп от "Батьківщини" в Верховной Раде VII созыва Василий Гладий;замглавы Днепропетровского облсовета Мгер Куюмчан;"киборг", участник боевых действий на Донбассе Николай Тихонов;депутат Луцкого горсовета от "Батьківщини" Валерий Бондарук;нардеп от "Батьківщини" Александра Кужель;первый замглавы Одесского облсовета Олег Радковский;депутат Черкасского горсовета Юрий Тренкин;депутат Закарпатского облсовета от "Батьківщини" Иван Курах;экс-глава Луганской облгосадминистрации Ирина Веригина;бизнесмен, руководитель тернопольской ячейки "Батьківщини" Николай Слипченко;руководитель запорожской областной организации "Батьківщина молода" Екатерина Гогунская;нардеп в Раде VI созыва от "БЮТ – Батьківщина" Виктор Олейник;нардеп в Раде VI созыва от "БЮТ – Батьківщина"Сергей Подгорный;нардеп в Раде VI созыва от "БЮТ – Батьківщина" Елена Шустик;нардеп в Раде VI созыва от "БЮТ – Батьківщина" Ольга Боднар-Петровская;нардеп в Раде VII созыва от "Батьківщини" Андрей Павловский;советник Тимошенко на посту премьера (2008–2010 годы) Иван Томич;депутат Сумского облсовета Екатерина Приходько. \r\nКак сообщали Українські Новини, в понедельник Тимошенко заявила, что готова к формированию коалиции с партией "Слуга народа" в новом созыве Верховной Рады.\r\nТем временем 7,8% определившихся со своим выбором респондентов готовы проголосовать за "Всеукраинское объединение "Батьківщина" по данным опроса КМИС.\r\nОтметим, сегодня, 10 июня, последний день для выдвижения партиями кандидатов на выборы Рады.