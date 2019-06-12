Курс гривні на міжбанку знизився

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 14 коп. у середу знизився на 2 коп. до 26,48 UAH\/USD.\r\nПро це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.\r\nЗа їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,46-26,50 UAH\/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 26,35-26,38 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 26,46-26,50 UAH\/USD.\r\nУ середу НБУ не проводив валютний аукціон.\r\nЗ початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 4,47% з 27,72 UAH\/USD до 26,48 UAH\/USD.\r\nВ 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у НБУ заявили, що затримка фінансування Міжнародного валютного фонду посилює вразливість економіки України.\r\nТакож у НБУ вважають, що ризики для макроекономічної стабільності України зберігаються.\r\nНБУ зміцнив офіційний курс гривні 12 червня.