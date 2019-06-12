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12 червня 2019, середа, 19:22 13
Фінанси 2019-06-12T20:45:01+03:00
Українські Новини
Курс гривні на міжбанку знизився

Курс гривні на міжбанку знизився

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 14 коп. у середу знизився на 2 коп. до 26,48 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,46-26,50 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 26,35-26,38 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,46-26,50 UAH/USD.

У середу НБУ не проводив валютний аукціон.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 4,47% з 27,72 UAH/USD до 26,48 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у НБУ заявили, що затримка фінансування Міжнародного валютного фонду посилює вразливість економіки України.

Також у НБУ вважають, що ризики для макроекономічної стабільності України зберігаються.

НБУ зміцнив офіційний курс гривні 12 червня.

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