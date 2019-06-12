Зеленський наступного тижня зустрінеться з Макроном і Меркель

Президент Володимир Зеленський відвідає 17-18 червня Париж і Берлін для зустрічі з Президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.\r\nПро це Українським Новинам повідомила спікер Зеленського Юлія Мендель.\r\n"17 візит Президента в Париж, 18 - Берлін", - сказала вона.\r\n12 квітня, після проведення президентських виборів, але до офіційного оголошення результатів, Зеленський вже відвідував Париж, де зустрівся з Макроном.\r\nЗ Меркель глава держави поки спілкувався у телефонному режимі.\r\nГлави Франції та Німеччині входять в "нормандську четвірку" разом з Україною та Росією щодо врегулювання ситуації на Донбасі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше президент Франції Еммануель Макрон запросив Президента Володимира Зеленського відвідати Францію.\r\nПеред виборами президента Володимир Зеленський з Олександром Данилюком і Русланом Рябошапкою зустрівся з Макроном. Пізніше Володимир Зеленський розповів про свої враження про Макрона.\r\nПісля виборів Еммануель Макрон привітав Володимира Зеленського з перемогою.