Зеленський наступного тижня зустрінеться з Макроном і Меркель

Президент Володимир Зеленський відвідає 17-18 червня Париж і Берлін для зустрічі з Президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Про це Українським Новинам повідомила спікер Зеленського Юлія Мендель.

"17 візит Президента в Париж, 18 - Берлін", - сказала вона.

12 квітня, після проведення президентських виборів, але до офіційного оголошення результатів, Зеленський вже відвідував Париж, де зустрівся з Макроном.

З Меркель глава держави поки спілкувався у телефонному режимі.

Глави Франції та Німеччині входять в "нормандську четвірку" разом з Україною та Росією щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Як повідомляли Українські Новини, раніше президент Франції Еммануель Макрон запросив Президента Володимира Зеленського відвідати Францію.

Перед виборами президента Володимир Зеленський з Олександром Данилюком і Русланом Рябошапкою зустрівся з Макроном. Пізніше Володимир Зеленський розповів про свої враження про Макрона.

Після виборів Еммануель Макрон привітав Володимира Зеленського з перемогою.