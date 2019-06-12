Супрун порадила, як правильно носити високі підбори

Важливо не тільки корисно для здоров'я сидіти, але і комфортно ходити. Як і раніше, так і зараз: каблуки - основа ділового стилю і атрибут жіночності. Про те, чи можлива краса без жертв для здоров'я, розповіла у себе в Facebook в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.\r\nМіністр звернула увагу, що в Японії підкреслюють важливість взуття з підборами для ділового стилю. Однак Супрун підкреслила, що підбори можна носити, якщо приємно і комфортно, взуття має хороший супінатор і не тисне, то все ж не потрібно забувати про ряд хвороб ніг і спини, до яких може призвести тривале носіння взуття на підборах:\r\n\r\nНосіння високих підборів пов'язано з підвищеним ризиком виникнення наростів, мозолів, болі в м'язах і ризиком травмуватися. Деякі з цих травм дуже серйозні, наприклад переломи гомілки, і вимагають досить тривалого лікування та реабілітації.\r\nВисокі каблуки можуть змінювати механіку ходи. Якщо носити їх постійно, це призводить до збільшення жорсткості ахіллового сухожилля і скорочення литкових м'язів. Тривале носіння високих каблуків може знизити ефективність м'язів при ходьбі і збільшує ризики травм.\r\nХоча, як не дивно, дослідники вказують, що носіння високих каблуків може зміцнити м'язи гомілок спочатку - протягом 1-3 років. Адже м'язи пристосовуються, щоб максимально утримувати вертикальне положення. Якщо ж регулярно носити підбори більше чотирьох років відбудеться ослаблення чотирьох функціональних м'язів гомілки і розбалансування стопи.\r\nЧерез значний тиск на колінні суглоби, збільшується ризик появи дегенеративних змін у суглобах і появи остеоартрозу. Навіть якщо ви носите взуття з високими, але широкими підборами - це може шкодити колін.\r\nНа високих підборах значно збільшується тиск на стопи. Чим вищі підбори, тим сильніший тиск. Наприклад, носіння каблуків заввишки 7,5 см підвищує тиск на передню частину стопи на 76%.\r\nТиск на стопи супроводжується болем, появою мозолів і наростів (як, наприклад, деформація Хаглунда - кісткове збільшення п'яти). Крім того, це збільшує ризики появи підошовного фасциїту - коли біль і запалення виникають у товстій смузі тканини - підошовної фасції, яка проходить по всій нижній частині стопи і з'єднує п'яткову кістку з пальцями ніг.\r\nВисокі каблуки можуть сприяти виникненню болю в спині. Так як, коли жінки носять підбори, центр ваги зміщується, то для збереження рівноваги хочеться або нахилити тулуб вперед, або відставити таз назад, або зігнути коліна. І навіть, коли мозочок навчився тримати рівновагу і рівне положення тіла ціною напруги м'язів спини, то це може призвести до болю в попереку.\r\n\r\nКрім того, глава Миндздрава порадила утриматися від ходіння на підборах беременнным на останньому триместрі жінкам та в цілому регулярно виконувати вправи і розминати стопу.\r\nНагадаємо, раніше Супрун рекомендувала заняття спортом навіть під час застуди.\r\nТакож міністр порадила бігати не менше п'яти разів на тиждень.