подписаться на рассылку
26.25 26.6
29.25 30.1
˟
12 июня 2019, среда, 14:08 254
Выборы 2019-06-12T14:08:29+03:00
Українські Новини
Рева заявил, что готов работать в правительстве только у Гройсмана

Рева заявил, что готов работать в правительстве только у Гройсмана

Министр социальной политики Андрей Рева не намерен баллотироваться в Верховную Раду, однако готов снова возглавить министерство в правительстве Владимира Гройсмана.

Об этом он сказал журналистам, передают Українськi Новини.

"Я не планирую быть народным депутатом, министром я работал в правительстве Владимира Гройсмана. Если правительство Владимира Борисовича будет считать, что я там нужен - это один вариант",- сказал он.

По словам Ревы, если следующее правительство возглавит не Гройсман, он не видит себя его членом.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Владимир Гройсман, министр образования и науки Лилия Гриневич, исполняющая обязанности министра информационной политики Эмине Джапарова, министр Кабинета Министров Александр Саенко и министр культуры Евгений Нищук возглавили список "Украинской стратегии" Гройсмана на внеочередных выборах Верховной Рады.

Ранее Владимир Гройсман объявил о своем решении подать в отставку.

Но Верховная Рада отказалась принять отставку Гройсмана.

Больше новостей о: Владимир Гройсман Парламентские выборы Министры Рева Андрей

Архив
Новости
Полиция изъяла крупный арсенал оружия в Ровенской области 15:40
Зеленский уволил главу международной делегации, критиковавшего назначение главой АП Богдана 15:37
12 человек госпитализированы из-за отравления на крестинах в Волынской области 15:35
Экс-глава КС о реформе судов Зе Командой: в реформировании судебной системы должна принимать участие только профессиональная общественность 15:30
Завтра Украину продолжит атаковать 35-градусная жара, но местами возможны дожди 15:26
больше новостей
Мама выпускницы рассказала как дочь не пустили на выпускной из-за того, что она ходит "не в ту церковь" 17:40
Сергей Юдин. Фото: ВК
Умер российский генерал Юдин, руководивший боевиками в Луганске 14:32
Пикет под АП.
У нас война - подождет шаурма: Две тысячи человек пикетируют АП из-за заявлений Кучмы по Донбассу 19:37
Коболев со своей спутницей в ресторане.
Коболева заметили с новой спутницей на террасе одного из киевских ресторанов 17:09
Климкин заработал в мае 130 тысяч гривен при окладе в 6 000 гривен 16:52
больше новостей
Спикер Зеленского Мендель не обязана подавать декларацию, - АП 06:00 Документ
№73 в списке партии
Кандидатка в Раду от "Слуги народа" тусовщица Ирина Панченко фотографируется обнаженной 00:17
После открытия рынка электроэнергии тарифы для промышленности снизятся на 10-20%, – прогноз Ukraine Economic Outlook 18:38 Пресс-релиз
Зарплата Ревы в четыре раза превысила его оклад за май 09:15 Документ
Зеленский уволил еще семь СБУшников из-за нарушений во время избирательной компании и контрабанды 15:57
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok