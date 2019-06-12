Подавшая в суд на компанию женщина никогда не была нашей клиенткой, - SkyUp

Авиакомпания SkyUp заявила, что человек, чей иск стал основанием для принятия судом решения о приостановлении лицензии авиакомпании, никогда не покупал билеты и не был клиентом SkyUp.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Для того, чтобы иметь какие-либо претензии в адрес авиакомпании, истец должен быть её клиентом. Человек, чей иск стал основанием для принятия определения о приостановлении лицензии авиакомпании SkyUp Airlines, никогда не покупал билеты в SkyUp Airlines и никогда не являлся ее клиентом", - сказала она.

Кроме того, авиакомпания утверждает, что у истца и не могло быть доказательств некачественного обслуживания, поскольку рейсы в Шарм-эль-Шейх (Египет) авиакомпании являются чартерными и осуществляются только по заказу туроператоров.

Таким образом, по мнению компании, истец не могла купить билет на рейс "Киев- Шарм-эль-Шейх", который она указала в исковом заявлении, поскольку подобных билетов физически не существует.

По собственным данным авиакомпании, а также по данным туроператоров–партнеров, туриста или пассажира с такими именем и фамилией никогда не было.

Также отмечается, что лицензия на право перевозки пассажиров выдается по приказу Государственной авиационной службы и единственный юридический способ в судебном порядке отменить такой приказ – решение административного суда.

В свою очередь авиакомпания уже подала апелляционную жалобу в Апелляционный суд Киевской области.

На данный момент компания работает в штатном режиме.

Как сообщали Українськi Новини, 21 мая 2018 года SkyUp совершил первый рейс.

Новосозданный украинский национальный лоукост SkyUp начал работу с апреля 2018 года.