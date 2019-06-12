Кандидатка в Раду от "Слуги народа" тусовщица Ирина Панченко фотографируется обнаженной

Девушка по имени Ирина Панченко заняла 73-е место в списке сотни кандидатов от партии "Слуга народа" президента Владимира Зеленского. О том, кто она такая, рассказывает "Страна".

Ирина Панченко - 25-летняя дочь бизнесмена Сергея Панченко, который родом с Кировоградской области. С 2000 года живет в Киеве.

Недавно Ирина заказывала фотосессию в студии Inlight. Среди профессиональных кадров есть и довольно откровенные снимки - в ванной, в белье и топлес. Одна из бывших сокурсниц Ирины с юридического факультета выразилась о ней так: "Учились вместе в КНУ им. Т. Шевченко. Она из тусовки мажоров".

Источники издания утверждают, что Панченко с подругами часто можно встретить в кароке-барах: "Она любит петь в LEO и MARIO, отдыхает там с подругами "девичниками" по 15-20 человек".

Отец девушки Сергей отказался комментировать, как его дочь оказалась в списке партии "Слуга народа", но прислал ее резюме.

Она действительно окончила юридический факультет КНУ им. Т.Шевченко в 2016 году. Также с 2014 по 2017 год училась в КИМО. В 2018 году проходила курсы телеведущих "Showmax".

В графе "опыт работы" у 25-летней Ирины Панченко указана одна строка - работала юристом в ТОВ "Торговый дом "Финпром" (2014-2017 гг.), а с сентября 2017 года - частный нотариус. Своими главными деловыми качествами Ирина считает, среди прочего, старательность, самокритичность, стрессоустойчивость и способности к быстрому обучению.

№73 в списке партии "Слуга народа" Ирина Панченко.

В своем резюме Ирина дополнительно акцентировала, что владеет украинским, русским и английским языками. А также умеет пользоваться компьютером, в частности программами Word, Excel и PowerPoint.

В комментарии изданию Панченко подтвердила, что это именно она значится под 73-м номером в списке партии "Слуга народа". Однако на вопрос, как она оказалась в команде Зеленского, Ирина отвечать отказалась. Она не подтвердила и не опровергла информацию источника о том, что место в списке купил ее отец.

"Я буду давать комментарии, когда я буду в партии. Я еще никуда не попала. Поговорим после выборов", - заявила Панченко.

В "Слуге народа" пообещали разобраться в вопросе.

По непроверенной информации источника издания, Ирина Панченко ездит на джипе Bentley. Замечена только в самых дорогих салонах Киева с собачкой, на тусовках в ночных клубах и ресторанах.

Как сообщали Українські Новини, СМИ писали, что ведущий "1+1" Иванов идет на выборы по мажоритарке от "Слуги народа".

Также от "Слуги народа" баллотируются журналист Дубинский и актер Корявченков.