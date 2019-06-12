Топ-кандидат від "Слуги народу" обіцяє з $1 млн зробити $10 млн або піти у відставку

Волонтер і підприємець Давид Арахамія, відомий під псевдонімом Давид Браун і який у списку партії "Слуга народу" під п'ятим номером заявив, що хоче зробити з $1 млн $10 млн, або піде у відставку. Про це він повідомив у своєму інтерв'ю для видання Вектор-Медіа.

"Я б хотів бути менеджером з продажу України для іноземних інвесторів. Якщо нова влада буде схильна до експериментів, я хочу зробити публічний челендж: мені потрібен $1 млн і один рік. Я буду їздити на світові виставки з посвідченням уповноваженого та паспортом інвестиційних можливостей. Я буду знаходити людей, яким буду продавати ідею України як країни, де можна реалізувати будь-які бізнес-ідеї. У мене це вийде, я впевнений. Якщо я за рік не зроблю з $1 млн до $10 млн — можете вигнати мене з ганьбою", - заявив Арахамія.

Давид Арахамія – підприємець, який займає посаду директора української філії ІТ-компанії Template Monster (США) і є автором волонтерського "Народного проекту", який з 2014 року підтримує українську армію.

А тим часом, кандидатка в Раду від "Слуги народу" тусовщиця Ірина Панченко голою фотографується.

ЗМІ писали, що ведучий "1+1" Іванов йде на вибори по мажоритарці від "Слуги народу".

Також від "Слуги народу" балотуються журналіст Дубинський і актор Корявченков.