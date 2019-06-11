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11 июня 2019, вторник, 14:15 216
Силовые структуры 2019-06-11T14:16:16+03:00
Українські Новини
В зоне ООС в результате обстрелов ранили военного ВСУ

В зоне ООС в результате обстрелов ранили военного ВСУ

Украинский военный получил ранение в результате обстрелов в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) во вторник.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Александр Мотузянык, передают Українськi Новини.

"С начала текущих суток один украинский защитник получил ранения, но состояние его здоровья полностью удовлетворительное. Сейчас он получает медицинскую помощь от военных докторов", - сказал он.

С начала суток зафиксировано три обстрела сил ООС.

Как сообщали Українські Новини, боевики 22 раза обстреляли позиции подразделений ООС 8 июня, 1 военный травмирован.

7 июня боевики 12 раз обстреляли позиции ООС, 2 военных погибли, еще 4 ранены и 7 травмированы.

10 июня в зоне ООС военные ранили 10 оккупантов и уничтожили одну единицу военной техники.

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