Зарплата Ревы в четыре раза превысила его оклад за май

Заработная плата министра социальной политики Андрея Ревы, который в апреле получил самую большую зарплату среди министров, за май составила 54,4 тыс. гривен, его заместителей - от 51,6 тыс. до 108 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 81 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства социальной политики на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Реве в мае, составила 54 450 гривен, из них должностной оклад составил 14 545 гривен, надбавка за выслугу лет - 7 273 гривны, надбавка за работу с секретными документами - 2 909 гривен, надбавка за интенсивность труда - 14 545 гривен, премия - 14 545 гривен, индексация - 632 гривны.

Налоги и сборы составили 10 618 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Ольги Крентовской составила 108 тыс. гривен, заместителей Натальи Федорович - 58,1 тыс. гривен, Николая Шамбира - 51,8 тыс. гривен, Ларисы Поповой - 51,6 тыс. гривен, зарплата замминистра соцполитики по евроинтеграции Александры Чуркиной составила 62,6 тыс. гривен и госсекретаря Виктора Иванкевича - 81 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, министр Рева назвал мразями жителей ОРДЛО.

Также Рева задекларировал 802 тыс. гривен доходов за 2018 год.

Зарплата Ревы в 10 раз превысила оклад за счет материальной помощи