Фото дня: под АП протестующие против политики Кучмы по Донбассу сожгли белый флаг

Участники пикета Администрации Президента против политики бывшего президента Леонида Кучмы по Донбассу сожгли белый флаг.\r\nОб этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.\r\nУчастники пикета подняли белый флаг и сожгли его в знак того, что они не допустят капитуляции Украины перед Россией.\r\nПикет под АП. Фото: Стас Козлюк\/Фейсбук\r\nПосле этого флаг бросили на землю и потушили.\r\nПикетирующие требуют отставки Кучмы с поста главы Трехсторонней контактной группы от Украины по переговорам в Минске.\r\nКак сообщали Українськi Новини, около 2 тыс. человек пикетируют Администрацию Президента, выступая против заявлений бывшего президента Леонида Кучмы относительно Донбасса.\r\nРанее Кучма раскрыл подробности инициативы не открывать ответный огонь. Леонид Кучма считает критику инициатив запрета ответного огня и снятия экономической блокады Донбасса предвыборной кампанией.